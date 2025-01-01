У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters

У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters
Спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа все ще може відбутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник Білого дому розповів виданню, що можливість перенесення пресконференції Зеленського і Трампа, поки президент України все ще у США, "залежить від української делегації".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з президентом США в Білому домі. Під час спілкування з журналістами між двома лідерами почалася суперечка.

Трамп швидко вийшов із себе і підвищив тон. Він звинувачував Зеленського у відсутності вдячності за допомогу.

Також американський лідер поставив ультиматум перед президентом України. Він вимагав, щоб Зеленський погодився на мирну угоду, інакше США не братимуть участі в мирних процесах.

Після такої перепалки Зеленський передчасно виїхав із Білого дому. При цьому було скасовано підписання угоди про корисні копалини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: трамп, війна, зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters
Сьогодні, 05:17
Коли Прощена неділя 2025 року за новим календарем: які слова потрібно сказати, історія, традиції
Сьогодні, 03:11
Грип чи ГРВІ: лікарка пояснила, як розрізняти хвороби та до яких ускладнень вони можуть призвести
Сьогодні, 01:30
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Майже 92% волинян мають укладені декларації з сімейними лікарями: як оновити дані
28 лютий, 23:19
Схожі новини
Підписання угоди щодо рідкісноземів між Україною та США скасували Підписання угоди щодо рідкісноземів між Україною та США скасували
28 лютий, 22:05
Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, українська делегація залишила Білий дім Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, українська делегація залишила Білий дім
28 лютий, 21:02
США не надаватимуть Україні гарантій безпеки, нехай це робить Європа, - Трамп США не надаватимуть Україні гарантій безпеки, нехай це робить Європа, - Трамп
27 лютий, 05:10
Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю
26 лютий, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters
Сьогодні, 05:17
 0
Коли Прощена неділя 2025 року за новим календарем: які слова потрібно сказати, історія, традиції
Сьогодні, 03:11
 0
Грип чи ГРВІ: лікарка пояснила, як розрізняти хвороби та до яких ускладнень вони можуть призвести
Сьогодні, 01:30
 0
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Майже 92% волинян мають укладені декларації з сімейними лікарями: як оновити дані
28 лютий, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8