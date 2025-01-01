У Трампа не виключають пресконференцію із Зеленським, поки той у США, - Reuters

Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа все ще може відбутися.



Про це повідомляє



Офіційний представник Білого дому розповів виданню, що можливість перенесення пресконференції Зеленського і Трампа, поки президент України все ще у США, "залежить від української делегації".



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з президентом США в Білому домі. Під час спілкування з журналістами між двома лідерами почалася суперечка.



Трамп швидко вийшов із себе і підвищив тон. Він звинувачував Зеленського у відсутності вдячності за допомогу.



Також американський лідер поставив ультиматум перед президентом України. Він вимагав, щоб Зеленський погодився на мирну угоду, інакше США не братимуть участі в мирних процесах.



Після такої перепалки Зеленський передчасно виїхав із Білого дому. При цьому було скасовано підписання угоди про корисні копалини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спільна пресконференція президента Українита президента СШАвсе ще може відбутися.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Офіційний представник Білого дому розповів виданню, що можливість перенесення пресконференції Зеленського і Трампа, поки президент України все ще у США, "залежить від української делегації".Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з президентом США в Білому домі. Під час спілкування з журналістами між двома лідерами почалася суперечка.Трамп швидко вийшов із себе і підвищив тон. Він звинувачував Зеленського у відсутності вдячності за допомогу.Також американський лідер поставив ультиматум перед президентом України. Він вимагав, щоб Зеленський погодився на мирну угоду, інакше США не братимуть участі в мирних процесах.Після такої перепалки Зеленський передчасно виїхав із Білого дому. При цьому було скасовано підписання угоди про корисні копалини.

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