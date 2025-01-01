Коли Прощена неділя 2025 року за новим календарем: які слова потрібно сказати, історія, традиції
Сьогодні, 03:11
Прощена неділя — це завершальний день Масного тижня, який передує Великому посту. Увечері цього дня в церквах проходить особливий обряд — Чин прощення. Під час нього священнослужитель просить вибачення у прихожан, а вони, у відповідь, також перепрошують одне одного.
Коли Прощена неділя 2025 року
Дата Прощеної неділі змінюється щороку, оскільки вона пов’язана з Великоднем і початком Великого посту. 2025 року Великий піст розпочнеться 3 березня, тож Прощена неділя припаде на 2 березня.
Історія Прощеної неділі
Згідно з церковними переказами, у давнину монахи палестинської лаври Святого Сави напередодні Великого посту вирушали до Іудейської пустелі, щоб провести цей період у молитві та самоті. Їхні випробування були настільки суворими, що ніхто не знав, чи повернеться живим. Тому перед відходом вони просили вибачення один в одного, щоб вирушити в дорогу з чистим серцем.
На згадку про цю традицію в сучасних храмах відбувається Чин прощення. Після богослужіння священник звертається до вірян із проханням пробачити йому всі свідомі чи несвідомі образи. У відповідь люди також просять вибачення одне в одного, а потім, на знак примирення, обіймаються або цілуються.
Що казати у Прощену неділю
У Прощену неділю зазвичай кажуть: "Пробач мені", а у відповідь відповідають: "Я пробачаю, і Бог пробачить" або "Бог пробачить, і я пробачаю", передає ТСН.
Цього дня рекомендують провести час із рідними та друзями, не лише просячи вибачення, а й щиро відпускаючи образи. Добрим вчинком стане допомога тим, хто цього потребує, наприклад, підтримка ближніх або турбота про безпритульних тварин.
Цього дня не слід:
- зациклюватися на негативних думках;
- сердитися, сваритися чи провокувати конфлікти;
- накопичувати образи та не прощати інших;
- переїдати або зловживати алкоголем;
- влаштовувати гучні гуляння;
- відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
- говорити неправду чи вводити когось в оману.
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Коли Прощена неділя 2025 року
Дата Прощеної неділі змінюється щороку, оскільки вона пов’язана з Великоднем і початком Великого посту. 2025 року Великий піст розпочнеться 3 березня, тож Прощена неділя припаде на 2 березня.
Історія Прощеної неділі
Згідно з церковними переказами, у давнину монахи палестинської лаври Святого Сави напередодні Великого посту вирушали до Іудейської пустелі, щоб провести цей період у молитві та самоті. Їхні випробування були настільки суворими, що ніхто не знав, чи повернеться живим. Тому перед відходом вони просили вибачення один в одного, щоб вирушити в дорогу з чистим серцем.
На згадку про цю традицію в сучасних храмах відбувається Чин прощення. Після богослужіння священник звертається до вірян із проханням пробачити йому всі свідомі чи несвідомі образи. У відповідь люди також просять вибачення одне в одного, а потім, на знак примирення, обіймаються або цілуються.
Що казати у Прощену неділю
У Прощену неділю зазвичай кажуть: "Пробач мені", а у відповідь відповідають: "Я пробачаю, і Бог пробачить" або "Бог пробачить, і я пробачаю", передає ТСН.
Цього дня рекомендують провести час із рідними та друзями, не лише просячи вибачення, а й щиро відпускаючи образи. Добрим вчинком стане допомога тим, хто цього потребує, наприклад, підтримка ближніх або турбота про безпритульних тварин.
Цього дня не слід:
- зациклюватися на негативних думках;
- сердитися, сваритися чи провокувати конфлікти;
- накопичувати образи та не прощати інших;
- переїдати або зловживати алкоголем;
- влаштовувати гучні гуляння;
- відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
- говорити неправду чи вводити когось в оману.
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