Курс валют на 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:16
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 1 березня. Долар суттєво втратив у ціні - аж 12 коп. Євро зменшився на 13 коп., а злотий на 1 коп.
Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,51 (-12 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,49 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,53 (-1 коп.)
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Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,51 (-12 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,49 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,53 (-1 коп.)
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