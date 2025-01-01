Курс валют на 1 березня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,51 (-12 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,49 (-13 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,53 (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 1 березня. Долар суттєво втратив у ціні - аж 12 коп. Євро зменшився на 13 коп., а злотий на 1 коп.Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,51 (-12 коп.)Курс євро1 євро – 43,49 (-13 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,53 (-1 коп.)

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