Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, українська делегація залишила Білий дім
Сьогодні, 21:02
Президент США Дональд Трамп після суперечки із українським президентом Володимиром Зеленським опублікував заяву на своїй сторінці у соціальній мережі, в якій повідомив, що Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".
Про це він заявив у Truth Social, передає ТСН.
Трамп каже, що обидва лідери провели "змістовну зустріч у Білому домі".
"Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в наших переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті", - заявив він.
За інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Також скасована спільна прескоференція із Трампом.
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Про це він заявив у Truth Social, передає ТСН.
Трамп каже, що обидва лідери провели "змістовну зустріч у Білому домі".
"Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в наших переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті", - заявив він.
За інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Також скасована спільна прескоференція із Трампом.
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Коментарі 1
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