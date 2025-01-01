Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, українська делегація залишила Білий дім

Дональд Трамп після суперечки із українським президентом Володимиром Зеленським опублікував заяву на своїй сторінці у соціальній мережі, в якій повідомив, що Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".



Про це він заявив у Truth Social, передає



Трамп каже, що обидва лідери провели "змістовну зустріч у Білому домі".



"Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в наших переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті", - заявив він.



За інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Також скасована спільна прескоференція із Трампом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпісля суперечки із українським президентомопублікував заяву на своїй сторінці у соціальній мережі, в якій повідомив, що Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".Про це він заявив у Truth Social, передає ТСН Трамп каже, що обидва лідери провели "змістовну зустріч у Білому домі"."Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в наших переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті", - заявив він.За інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Також скасована спільна прескоференція із Трампом.

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