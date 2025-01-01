Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, українська делегація залишила Білий дім

Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, українська делегація залишила Білий дім
Президент США Дональд Трамп після суперечки із українським президентом Володимиром Зеленським опублікував заяву на своїй сторінці у соціальній мережі, в якій повідомив, що Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

Про це він заявив у Truth Social, передає ТСН.

Трамп каже, що обидва лідери провели "змістовну зустріч у Білому домі".

"Дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в наших переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому шанованому Овальному кабінеті", - заявив він.

За інформацією Reuters, Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Також скасована спільна прескоференція із Трампом.

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Теги: трамп, війна, зеленський
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Коментарі 1
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Слава українській дипломатичній школі!!!
таких успіхів вона ще не знала.
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