На Волині 1 березня впровадять відключення електроенергії: де не буде світла





Про це повідомили в Укренерго.



"Час застосування обмежень: 14:00—20:00" – йдеться в повідомленні.



Відключення побутових споживачів не прогнозується, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.



У зв’язку з введенням обмежень, жителів закликають до ощадливого споживання електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 1 березня будуть запроваджені обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.Про це повідомили в Укренерго."Час застосування обмежень: 14:00—20:00" – йдеться в повідомленні.Відключення побутових споживачів не прогнозується, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.У зв’язку з введенням обмежень, жителів закликають до ощадливого споживання електроенергії.

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