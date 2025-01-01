На Волині 1 березня впровадять відключення електроенергії: де не буде світла
Сьогодні, 21:47
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, 1 березня будуть запроваджені обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це повідомили в Укренерго.
"Час застосування обмежень: 14:00—20:00" – йдеться в повідомленні.
Відключення побутових споживачів не прогнозується, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.
У зв’язку з введенням обмежень, жителів закликають до ощадливого споживання електроенергії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Укренерго.
"Час застосування обмежень: 14:00—20:00" – йдеться в повідомленні.
Відключення побутових споживачів не прогнозується, але ситуація в енергосистемі може змінюватися.
У зв’язку з введенням обмежень, жителів закликають до ощадливого споживання електроенергії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 1 березня впровадять відключення електроенергії: де не буде світла
Сьогодні, 21:47
Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру, українська делегація залишила Білий дім
Сьогодні, 21:02
На війні з окупантами загинув прикордонник Сергій Ждань з Волині
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 березня
Сьогодні, 20:00