У Луцьку судять чоловіка, який стріляв біля ТЦК
28 лютий, 22:42
У Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо посягання на життя військовослужбовця Терцентру комплектування і соцпідтримки, яке сталося торік у серпні. Тоді 40-річний чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту охорони і поранив одного із них.
Під час засідання у суді, яке відбулося 27 лютого, допитували потерпілого — старшого стрільця роти охорони Ігоря Могільчука, передає Суспільне.
Потерпілий розповів, що усе сталося 27 серпня, під час комендантської години. Він отримав поранення з дробовика.
"Як підійшов обвинувачений, я не чув. Я вже зреагував на постріл, підійнявся і отримав дріб в ногу, руку і плече. Одна дробина попала під око. Мій колега зробив декілька пострілів і відбіг за бетонні блоки, тоді встав я і перебіг до нього. Якби він попав мені у обличчя, то я б залишився без очей", — сказав Ігор Могільчук.
Після стрілянини поранений військовослужбовець потрапив у лікарню. У суді він зазначив, що нині претензій до підсудного не має. Сам обвинувачений, показувати обличчя якого суд заборонив, під час засідання вибачився перед пораненим бійцем.
"Я хочу вибачитися, я коли це робив, то не розумів, що робив, — зазначив підсудний. — Я з повагою відношуся до всіх співробітників Збройних сил України.
Зі слів прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Олексія Романіка, висновок судово-психіатричної експертизи свідчить, що обвинувачений може постати перед судом. Він не стоїть на обліку і ніколи не звертався у Луцький ТЦК. За вчинене йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.
Коментувати справу захисник обвинуваченого Олександр Клубук відмовився. Сказав, що письмового дозволу щодо надання коментарів представникам медіа від обвинуваченого він не має. Наступне судове засідання, де переобиратимуть обвинуваченому запобіжний захід і допитуватимуть інших свідків події, відбудеться 27 березня.
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Під час засідання у суді, яке відбулося 27 лютого, допитували потерпілого — старшого стрільця роти охорони Ігоря Могільчука, передає Суспільне.
Потерпілий розповів, що усе сталося 27 серпня, під час комендантської години. Він отримав поранення з дробовика.
"Як підійшов обвинувачений, я не чув. Я вже зреагував на постріл, підійнявся і отримав дріб в ногу, руку і плече. Одна дробина попала під око. Мій колега зробив декілька пострілів і відбіг за бетонні блоки, тоді встав я і перебіг до нього. Якби він попав мені у обличчя, то я б залишився без очей", — сказав Ігор Могільчук.
Після стрілянини поранений військовослужбовець потрапив у лікарню. У суді він зазначив, що нині претензій до підсудного не має. Сам обвинувачений, показувати обличчя якого суд заборонив, під час засідання вибачився перед пораненим бійцем.
"Я хочу вибачитися, я коли це робив, то не розумів, що робив, — зазначив підсудний. — Я з повагою відношуся до всіх співробітників Збройних сил України.
Зі слів прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Олексія Романіка, висновок судово-психіатричної експертизи свідчить, що обвинувачений може постати перед судом. Він не стоїть на обліку і ніколи не звертався у Луцький ТЦК. За вчинене йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.
Коментувати справу захисник обвинуваченого Олександр Клубук відмовився. Сказав, що письмового дозволу щодо надання коментарів представникам медіа від обвинуваченого він не має. Наступне судове засідання, де переобиратимуть обвинуваченому запобіжний захід і допитуватимуть інших свідків події, відбудеться 27 березня.
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