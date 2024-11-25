У Луцьку судять чоловіка, який стріляв біля ТЦК

У Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо посягання на життя військовослужбовця Терцентру комплектування і соцпідтримки, яке сталося торік у серпні. Тоді 40-річний чоловік стріляв у військових, які несли службу на посту охорони і поранив одного із них.Під час засідання у суді, яке відбулося 27 лютого, допитували потерпілого — старшого стрільця роти охорони, передає Суспільне.Потерпілий розповів, що усе сталося 27 серпня, під час комендантської години. Він отримав поранення з дробовика."Як підійшов обвинувачений, я не чув. Я вже зреагував на постріл, підійнявся і отримав дріб в ногу, руку і плече. Одна дробина попала під око. Мій колега зробив декілька пострілів і відбіг за бетонні блоки, тоді встав я і перебіг до нього. Якби він попав мені у обличчя, то я б залишився без очей", — сказав Ігор Могільчук.Після стрілянини поранений військовослужбовець потрапив у лікарню. У суді він зазначив, що нині претензій до підсудного не має. Сам обвинувачений, показувати обличчя якого суд заборонив, під час засідання вибачився перед пораненим бійцем."Я хочу вибачитися, я коли це робив, то не розумів, що робив, — зазначив підсудний. — Я з повагою відношуся до всіх співробітників Збройних сил України.Зі слів прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, висновок судово-психіатричної експертизи свідчить, що обвинувачений може постати перед судом. Він не стоїть на обліку і ніколи не звертався у Луцький ТЦК. За вчинене йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.Коментувати справу захисник обвинуваченоговідмовився. Сказав, що письмового дозволу щодо надання коментарів представникам медіа від обвинуваченого він не має. Наступне судове засідання, де переобиратимуть обвинуваченому запобіжний захід і допитуватимуть інших свідків події, відбудеться 27 березня.