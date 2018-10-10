Майже 92% волинян мають укладені декларації з сімейними лікарями: як оновити дані

Майже 92% волинян мають укладені декларації з сімейними лікарями: як оновити дані
Майже 92% мешканців, які офіційно зареєстровані на Волині, мають укладені декларації з сімейними лікарями, терапевтами чи педіатрами. З 1 березня 2025 року пацієнти, декларації яких з сімейними лікарями не були верифіковані — тобто, не були оновлені дані, тимчасово втратять доступ до гарантованих державою безоплатних медпослуг.

Розповіла Суспільному заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Любов Рожко. 92% — це понад 927 тисяч.

З її слів, незалежно від статусу верифікації укладеної декларації, пацієнт не може бути позбавлений первинної медичної допомоги, а медичні послуги в закладах охорони здоров’я, які мають договір з Національною службою здоров'я, повинні надаватися безоплатно.

Понад два роки педіатром у Луцькій міській дитячій поліклініці працює Марія Дорецька. Станом на кінець лютого має 945 пацієнтів, з якими укладені декларації. 14 пацієнтів потребують уточнення даних в єдиній електронній системі. Це переважно діти, яким виповнилося 14 років.

"Система вже перевірила, що їм вже її 14 і вони повинні мати вже ID картку, але коли ми зв'язуємо з батьками, паспорту вони ще не отримували. Ми не знаємо, чи ми зможемо видавати з 1 березня скерування чи не зможемо", — каже лікарка.

Лучанка Олена Косинець має двох дітей: 10-річну доньку, з якою прийшла на прийом та 14-річного сина. Декларацію з педіатром підписала рік тому. Дані сина ще не оновлювала.

У педіатричному відділенні №2 Луцької дитячої поліклініки працює 23 педіатри, які обслуговують майже 20 тисяч дітей. Завідувачка відділення Жанна Пахарчук каже, що наразі потребують оновлення даних приблизно 500-600 декларацій.

Меддиректор центру первинної медичної допомоги Віктор Пахарчук каже, що пацієнтам в яких тимчасово виникли проблеми з верифікацією у медичних послугах не відмовляють.

"Одне, що може бути — це проблема щодо виписки по програмі "Доступні ліки" і так само скерування до вузьких спеціалістів. Додаткові обстеження: біохімічний аналіз крові, обстеження на рентгенографію, на МРТ, КТ", — каже Віктор Пахарчук.

Віктор Пахарчук рекомендує всім пацієнтам раз в рік звертатися до свого сімейного лікаря, проходити профілактичний медичний огляд і разом одночасно уточнювати всі персональні дані, які є в медичній інформаційній системі.

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Теги: декларації, лікарі, волинь
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