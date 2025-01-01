Підписання угоди щодо рідкісноземів між Україною та США скасували





Про це повідомляє



За даними видання, в одному з приміщень Білого дому вже "все підготували" до підписання угоди про рідкісноземи. Але плани змінилися після перепалки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.



При цьому представник Білого дому розповів, що Україна вирішуватиме, чи можна перенести зустріч, поки Зеленський залишається у США.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна і США не підписали угоду про рідкісноземельні метали, як планувалося спочатку. Церемонію підписання скасували.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і The Guardian.За даними видання, в одному з приміщень Білого дому вже "все підготували" до підписання угоди про рідкісноземи. Але плани змінилися після перепалки між президентом Українита президентом СШАПри цьому представник Білого дому розповів, що Україна вирішуватиме, чи можна перенести зустріч, поки Зеленський залишається у США.

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