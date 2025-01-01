На війні з окупантами загинув прикордонник Сергій Ждань з Волині
Сьогодні, 20:38
На війні загинув житель села Омельне Ківерцівської громади, мужній захисник України – старший солдат Ждань Сергій Миколайович.
Про це повідомила Ківерцівська міська рада.
Народився Ждань Сергій Миколайович 27.04.1990 року. Призваний на військову службу до лав ДПСУ по мобілізації і зарахований на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії – кулеметника прикордонного загону ім. князя Володимира Великого ДПСУ.
Загинув Герой виконуючи бойове завдання під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Колісниківка Куп’янського району Харківської області.
Про чин поховання Героя - Жданя Сергія Миколайовича - повідомимо згодом.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомила Ківерцівська міська рада.
Народився Ждань Сергій Миколайович 27.04.1990 року. Призваний на військову службу до лав ДПСУ по мобілізації і зарахований на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії – кулеметника прикордонного загону ім. князя Володимира Великого ДПСУ.
Загинув Герой виконуючи бойове завдання під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Колісниківка Куп’янського району Харківської області.
Про чин поховання Героя - Жданя Сергія Миколайовича - повідомимо згодом.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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