На війні з окупантами загинув прикордонник Сергій Ждань з Волині





Про це повідомила Ківерцівська міська рада.



Народився Ждань Сергій Миколайович 27.04.1990 року. Призваний на військову службу до лав ДПСУ по мобілізації і зарахований на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії – кулеметника прикордонного загону ім. князя Володимира Великого ДПСУ.



Загинув Герой виконуючи бойове завдання під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Колісниківка Куп’янського району Харківської області.



Про чин поховання Героя - Жданя Сергія Миколайовича - повідомимо згодом.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув житель села Омельне Ківерцівської громади, мужній захисник України – старший солдат Ждань Сергій Миколайович.Про це повідомила Ківерцівська міська рада.Народився Ждань Сергій Миколайович 27.04.1990 року. Призваний на військову службу до лав ДПСУ по мобілізації і зарахований на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії – кулеметника прикордонного загону ім. князя Володимира Великого ДПСУ.Загинув Герой виконуючи бойове завдання під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Колісниківка Куп’янського району Харківської області.Про чин поховання Героя - Жданя Сергія Миколайовича - повідомимо згодом.ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

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