У Луцьку за тиждень 7 разів фіксували брудне повітря
Сьогодні, 19:08
Підвищений рівень фенолу, діоксиду азоту, формальдегіду фіксували цього тижня синоптики у Луцьку.
Про це пише "Місто.Медіа".
Приміром, 27 лютого показник гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин був на рівні 1,2 (нормою вважається 0.01 мг на м³ фенолу — mm). Критичним є показник 5 ГДК, каже начальниця комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Волинського обласного центру з гідрометеорології Наталія Нікітіна.
Станом на 28 лютого уночі також зафіксували підвищений рівень забруднення на вулиці Рівненській.
З її слів, зазвичай усі випадки фіксуються вночі, а вдень ситуація унормовується. Проте критичних показників забруднення немає, а перевищення фіксуються.
Перевіркою стану повітря у Луцьку займаються працівники центру з гідрометеорології. Аналізи збирають 4 рази на добу на 3 постах міста:
вул. Рівненська;
вул. Шопена;
вул. Конякіна.
Наталія Нікітіна каже, що найбільша проблема із забрудненням повітря — на вул. Рівненській. Тут перевищення фіксували й торік, зокрема у серпні — вересні.
Причин забруднення може бути декілька, розповідає начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.
специфічні кліматичні явища. Високий тиск притягує до землі своєю масою всі зважені частинки, які є у повітрі забруднено. ;
викиди від твердопаливних котлів, що потрапляють у повітря;
велика кількість автотранспорту у місті;
кліматичні особливості, зокрема відсутність вітру та опадів.
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Про це пише "Місто.Медіа".
Приміром, 27 лютого показник гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин був на рівні 1,2 (нормою вважається 0.01 мг на м³ фенолу — mm). Критичним є показник 5 ГДК, каже начальниця комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Волинського обласного центру з гідрометеорології Наталія Нікітіна.
Станом на 28 лютого уночі також зафіксували підвищений рівень забруднення на вулиці Рівненській.
З її слів, зазвичай усі випадки фіксуються вночі, а вдень ситуація унормовується. Проте критичних показників забруднення немає, а перевищення фіксуються.
Перевіркою стану повітря у Луцьку займаються працівники центру з гідрометеорології. Аналізи збирають 4 рази на добу на 3 постах міста:
вул. Рівненська;
вул. Шопена;
вул. Конякіна.
Наталія Нікітіна каже, що найбільша проблема із забрудненням повітря — на вул. Рівненській. Тут перевищення фіксували й торік, зокрема у серпні — вересні.
Причин забруднення може бути декілька, розповідає начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.
специфічні кліматичні явища. Високий тиск притягує до землі своєю масою всі зважені частинки, які є у повітрі забруднено. ;
викиди від твердопаливних котлів, що потрапляють у повітря;
велика кількість автотранспорту у місті;
кліматичні особливості, зокрема відсутність вітру та опадів.
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