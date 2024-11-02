У Луцьку за тиждень 7 разів фіксували брудне повітря

У Луцьку за тиждень 7 разів фіксували брудне повітря
Підвищений рівень фенолу, діоксиду азоту, формальдегіду фіксували цього тижня синоптики у Луцьку.

Про це пише "Місто.Медіа".

Приміром, 27 лютого показник гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин був на рівні 1,2 (нормою вважається 0.01 мг на м³ фенолу — mm). Критичним є показник 5 ГДК, каже начальниця комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Волинського обласного центру з гідрометеорології Наталія Нікітіна.

Станом на 28 лютого уночі також зафіксували підвищений рівень забруднення на вулиці Рівненській.

З її слів, зазвичай усі випадки фіксуються вночі, а вдень ситуація унормовується. Проте критичних показників забруднення немає, а перевищення фіксуються.

Перевіркою стану повітря у Луцьку займаються працівники центру з гідрометеорології. Аналізи збирають 4 рази на добу на 3 постах міста:

вул. Рівненська;

вул. Шопена;

вул. Конякіна.

Наталія Нікітіна каже, що найбільша проблема із забрудненням повітря — на вул. Рівненській. Тут перевищення фіксували й торік, зокрема у серпні — вересні.

Причин забруднення може бути декілька, розповідає начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.

специфічні кліматичні явища. Високий тиск притягує до землі своєю масою всі зважені частинки, які є у повітрі забруднено. ;

викиди від твердопаливних котлів, що потрапляють у повітря;

велика кількість автотранспорту у місті;

кліматичні особливості, зокрема відсутність вітру та опадів.

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Теги: Луцьк, забруднення
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