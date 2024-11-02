У Луцьку за тиждень 7 разів фіксували брудне повітря





Про це пише



Приміром, 27 лютого показник гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин був на рівні 1,2 (нормою вважається 0.01 мг на м³ фенолу — mm). Критичним є показник 5 ГДК, каже начальниця комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Волинського обласного центру з гідрометеорології Наталія Нікітіна.



Станом на 28 лютого уночі також зафіксували підвищений рівень забруднення на вулиці Рівненській.



З її слів, зазвичай усі випадки фіксуються вночі, а вдень ситуація унормовується. Проте критичних показників забруднення немає, а перевищення фіксуються.



Перевіркою стану повітря у Луцьку займаються працівники центру з гідрометеорології. Аналізи збирають 4 рази на добу на 3 постах міста:



вул. Рівненська;



вул. Шопена;



вул. Конякіна.



Наталія Нікітіна каже, що найбільша проблема із забрудненням повітря — на вул. Рівненській. Тут перевищення фіксували й торік, зокрема у серпні — вересні.



Причин забруднення може бути декілька, розповідає начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.



специфічні кліматичні явища. Високий тиск притягує до землі своєю масою всі зважені частинки, які є у повітрі забруднено. ;



викиди від твердопаливних котлів, що потрапляють у повітря;



велика кількість автотранспорту у місті;



кліматичні особливості, зокрема відсутність вітру та опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підвищений рівень фенолу, діоксиду азоту, формальдегіду фіксували цього тижня синоптики у Луцьку.Про це пише "Місто.Медіа" Приміром, 27 лютого показник гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин був на рівні 1,2 (нормою вважається 0.01 мг на м³ фенолу — mm). Критичним є показник 5 ГДК, каже начальниця комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Волинського обласного центру з гідрометеорологіїСтаном на 28 лютого уночі також зафіксували підвищений рівень забруднення на вулиці Рівненській.З її слів, зазвичай усі випадки фіксуються вночі, а вдень ситуація унормовується. Проте критичних показників забруднення немає, а перевищення фіксуються.Перевіркою стану повітря у Луцьку займаються працівники центру з гідрометеорології. Аналізи збирають 4 рази на добу на 3 постах міста:вул. Рівненська;вул. Шопена;вул. Конякіна.Наталія Нікітіна каже, що найбільша проблема із забрудненням повітря — на вул. Рівненській. Тут перевищення фіксували й торік, зокрема у серпні — вересні.Причин забруднення може бути декілька, розповідає начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.специфічні кліматичні явища. Високий тиск притягує до землі своєю масою всі зважені частинки, які є у повітрі забруднено. ;викиди від твердопаливних котлів, що потрапляють у повітря;велика кількість автотранспорту у місті;кліматичні особливості, зокрема відсутність вітру та опадів.

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