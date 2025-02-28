Кабмін дозволив цивільним, що були в полоні, отримати відстрочку від мобілізації





Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, пише



Кабмін ухвалив відповідну постанову, якою унормовується положення Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" зі змінами від 20 листопада 2024 р.



"Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - йдеться в повідомленні.



У квітні 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, в якому зокрема передбачається, що військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право звільнитися з військової служби в запас. Але якщо вони вирішили продовжити службу, то зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка встановлює право на відстрочку від мобілізації для цивільних осіб, які були в полоні окупантів.Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, пише Українська правда Кабмін ухвалив відповідну постанову, якою унормовується положення Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" зі змінами від 20 листопада 2024 р."Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", - йдеться в повідомленні.У квітні 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, в якому зокрема передбачається, що військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право звільнитися з військової служби в запас. Але якщо вони вирішили продовжити службу, то зможуть отримати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів.

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