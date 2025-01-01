Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Максимом Шевякіним

Максимом Шевякіним.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У суботу, 1 березня, об 11.30 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Шевякіна Максима Петровича (12.12.1983 року народження), який загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким!



Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 березня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.У суботу, 1 березня, об 11.30 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Шевякіна Максима Петровича (12.12.1983 року народження), який загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким!Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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