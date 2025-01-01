Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Максимом Шевякіним

Завтра у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Максимом Шевякіним
1 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Максимом Шевякіним.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У суботу, 1 березня, об 11.30 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Шевякіна Максима Петровича (12.12.1983 року народження), який загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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