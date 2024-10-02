У Луцьку правоохоронець зі спільниками за 10 тисяч доларів організував переправлення чоловіків через кордон

ДБР викрило на Волині правоохоронця зі спільниками, які за 10 тис. доларів США організували переправлення чоловіків через кордон.Про це повідомили у пресслужбі ДБР.Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили правоохоронця з Луцька, який разом з двома спільниками організували канал переправлення через кордон чоловіків призовного віку.У січні цього року правоохоронець зустрівся зі знайомим військовозобов'язаним, який шукав шляхи виїзду за кордон. Він запевнив, що зможе переправити його до Польщі поза межами пункту пропуску на території Волинської області.Вартість послуги ділки оцінили в 10 тис. доларів США. Правоохоронець запевнив, що доставить чоловіка безпосередньо до кордону, оминаючи блок-пости, та допоможе перетнути кордон.«Клієнту» наказали зібрати необхідні речі та чекати сигналу.24 лютого йому повідомили, що для переправлення все готове і призначили зустріч у Луцьку. Там клієнт передав спільнику аванс у сумі 1 тис. доларів США. Далі чоловіка відвезли ближче до кордону з Польщею.Після передачі решти грошей – 9 тис. доларів США правоохоронця та спільників затримали працівники ДБР.Усім фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.Також їм обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт.Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло осіб, які скористалися послугами зловмисників.Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.