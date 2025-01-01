Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 1 березня



Луцьк



Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

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