Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 березня
Луцьк
Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 1 березня
Луцьк
Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
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