У Луцьку попрощалися з загиблим воїном Максимом Шевякіним

Максима Шевякіна. Відспівали загиблого у кафедральному соборі Святої Трійці.



Боєць загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області, повідомили у Луцькій міській раді.



Загиблому бійцю було 42 роки. Поховали Максима Шевякіна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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