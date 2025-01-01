У Луцьку попрощалися з загиблим воїном Максимом Шевякіним

У Луцьку попрощалися з загиблим воїном Максимом Шевякіним
Лучани 1 березня провели в останню дорогу військовослужбовця Максима Шевякіна. Відспівали загиблого у кафедральному соборі Святої Трійці.

Боєць загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області, повідомили у Луцькій міській раді.

Загиблому бійцю було 42 роки. Поховали Максима Шевякіна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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