У Луцьку попрощалися з загиблим воїном Максимом Шевякіним
Сьогодні, 15:25
Лучани 1 березня провели в останню дорогу військовослужбовця Максима Шевякіна. Відспівали загиблого у кафедральному соборі Святої Трійці.
Боєць загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області, повідомили у Луцькій міській раді.
Загиблому бійцю було 42 роки. Поховали Максима Шевякіна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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Боєць загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області, повідомили у Луцькій міській раді.
Загиблому бійцю було 42 роки. Поховали Максима Шевякіна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
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