Індексація пенсій з 1 березня: на скільки й в кого з волинян зростуть виплати





Про це у коментарі Леся Неклеса. З її слів, цього року з 1 березня перерахунку пенсії підлягають:



- пенсії, призначені по 31 грудня 2024 року, відповідно до законів України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

- мінімальні розміри пенсій по інвалідності,

- надбавки за особливі заслуги борцям за незалежність України у XX столітті,

- щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.



За словами Лесі Неклеси, мінімальний розмір підвищення пенсій становить 100 гривень, максимальний — не перевищує 1 500 гривень.



"Розмір індексації для кожного пенсіонера різний і залежить від основного розміру пенсії, тривалості страхового стажу, віку, статусу та факту роботи пенсіонера. Тобто, чим вищий основний розмір пенсії, тим більшим буде підвищення", — наголошує начальниця Пенсійного фонду в області.



Індексація пенсій і щомісячних страхових виплат автоматична, тому пенсіонерам не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд.



Не отримають підвищення пенсійних виплат з 1 березня 2025 року:



- пенсіонери, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року, їхні виплати вже розраховані за новими показниками, тому індексація на них не поширюється.

- пенсіонери, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, виплати підвищаться на 11,5%. На Волині індексацію проведуть 237 817 цивільним та 16062 військовим пенсіонерам.Про це у коментарі Суспільному 28 лютого розповіла начальниця Пенсійного фонду у Волинській області. З її слів, цього року з 1 березня перерахунку пенсії підлягають:- пенсії, призначені по 31 грудня 2024 року, відповідно до законів України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”;- мінімальні розміри пенсій по інвалідності,- надбавки за особливі заслуги борцям за незалежність України у XX столітті,- щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.За словами Лесі Неклеси, мінімальний розмір підвищення пенсій становить 100 гривень, максимальний — не перевищує 1 500 гривень."Розмір індексації для кожного пенсіонера різний і залежить від основного розміру пенсії, тривалості страхового стажу, віку, статусу та факту роботи пенсіонера. Тобто, чим вищий основний розмір пенсії, тим більшим буде підвищення", — наголошує начальниця Пенсійного фонду в області.Індексація пенсій і щомісячних страхових виплат автоматична, тому пенсіонерам не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд.Не отримають підвищення пенсійних виплат з 1 березня 2025 року:- пенсіонери, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року, їхні виплати вже розраховані за новими показниками, тому індексація на них не поширюється.- пенсіонери, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію