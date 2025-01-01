Юні волиняни вибороли призові місця на олімпіадах швидкого читання та ментальної арифметики в Києві

Ментальна арифметика

Швидке читання

Встановлення рекорду України

Чому варто обрати Indigo Mental Club та Smart Reader?

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Школа швидкого читаннята школа ментальної арифметикивже багато років діють в Луцьку, допомагаючи дітям розвивати важливі навички та вміння.У суботу, 1 березня, їхні вихованці взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах – зі швидкочитання та ментальної арифметики. Конкурси відбулися в Києві та зібрали понад сотні маленьких розумників зі всіх куточків України.З Волині на олімпіади вирушили одинадцять учнів. Дев’ять з них змагалися у ментальній арифметиці, ще двоє – у швидкочитанні.Ментальна арифметика – це метод усного рахунку, що розвиває швидкість обчислень в уяві з використанням абакуса. Під час олімпіади учасники упродовж восьми хвилин повинні були розв’язати якнайбільше прикладів.Юні волиняни мали представників у всіх п’яти категоріях і отримали такі результати:Ірина Шевченко (категорія Master) стала суперчемпіоном, Даніїл Стасюк (Master) – суперчемпіоном, Діана Кошатюк (Master) – чемпіоном, Денис Косарук (Master) посів 1 місце, Давид Романчук (Family) – 1 місце, Каміла Камінська (Big Friend) – 1 місце, Давид Прокопчук (Little Friend) – 1 місце, Назар Смоляр (Elementary) – 1 місце, а Назар Корнійчук (Elementary) – 2 місце.Швидкочитання – це методика, що дозволяє значно збільшити швидкість читання, а також підвищити запам’ятовування інформації.Олімпіада зі швидкочитання відбулася вперше за всю історію України. Тривало змагання 20 хвилин, під час яких кожна дитина доводила свої уміння.Юна волинянка Євгенія Корнійчук (Tween) у віковій категорії 10+ виборола 1 місце, а Давид Романчук (Tween) у віковій категорії 8-9 років теж зайняв 1 місце.Окрім олімпіад, у цей день 244 дитини встановили рекорд України зі швидкочитання. Протягом п’яти хвилин вони одночасно читали текст із числовими та графічними перешкодами.Керівниця шкіл ментальної арифметики та швидкочитання у Луцьку Марина Канюка зазначає, що навички швидкочитання та ментальної арифметики мають лише позитивний вплив на дітей. Це не просто вміння швидко читати чи рахувати – це комплексний підхід до розвитку.Наприклад, заняття з ментальної арифметики покращують пам’ять, логіку та підвищують бажання вчитися; сприяють розвитку обох півкуль головного мозку; покращують успішність не лише у точних науках, а й у гуманітарних дисциплінах; формують лідерські якості.Навчання доступне для дітей віком від 5 до 14 років. Є можливість як онлайн-, так і офлайн-уроків.Тим часом, швидкочитання допомагає краще концентруватися та розвивати пам’ять; збільшує словниковий запас; навчає чітко висловлювати думки; сприяє самостійному аналізу тексту та переказу важливих моментів; допомагає легше засвоювати шкільний матеріал; вчить любити книги.Ця програма розрахована на дітей віком від 6 до 12 років і містить п’ять курсів різного рівня складності. Заняття – лише офлайн.В Indigo Mental Club та Smart Reader працюють досвідчені викладачі, які пройшли спеціальне навчання та мають значний досвід роботи з дітьми.Діти не лише навчаються, а й регулярно випробовують свої сили на різних конкурсах. Минулого літа учні школи брали участь у міжнародній олімпіаді в Туреччині, згодом – у змаганнях у Молдові та багатьох національних заходах, а уже влітку цього року діти відправляться на Міжнародну олімпіаду в Іспанію.Обидві школи розташовані за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 14АТелефон: 095 107 3782Сторінка в Instagram (Indigo Mental Club):Сторінка в Instagram (Smart Reader):