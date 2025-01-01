Юні волиняни вибороли призові місця на олімпіадах швидкого читання та ментальної арифметики в Києві
Сьогодні, 20:45
Школа швидкого читання Smart Reader та школа ментальної арифметики Indigo Mental Club вже багато років діють в Луцьку, допомагаючи дітям розвивати важливі навички та вміння.
У суботу, 1 березня, їхні вихованці взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах – зі швидкочитання та ментальної арифметики. Конкурси відбулися в Києві та зібрали понад сотні маленьких розумників зі всіх куточків України.
З Волині на олімпіади вирушили одинадцять учнів. Дев’ять з них змагалися у ментальній арифметиці, ще двоє – у швидкочитанні.
Ментальна арифметика – це метод усного рахунку, що розвиває швидкість обчислень в уяві з використанням абакуса. Під час олімпіади учасники упродовж восьми хвилин повинні були розв’язати якнайбільше прикладів.
Юні волиняни мали представників у всіх п’яти категоріях і отримали такі результати:
Ірина Шевченко (категорія Master) стала суперчемпіоном, Даніїл Стасюк (Master) – суперчемпіоном, Діана Кошатюк (Master) – чемпіоном, Денис Косарук (Master) посів 1 місце, Давид Романчук (Family) – 1 місце, Каміла Камінська (Big Friend) – 1 місце, Давид Прокопчук (Little Friend) – 1 місце, Назар Смоляр (Elementary) – 1 місце, а Назар Корнійчук (Elementary) – 2 місце.
Швидкочитання – це методика, що дозволяє значно збільшити швидкість читання, а також підвищити запам’ятовування інформації.
Олімпіада зі швидкочитання відбулася вперше за всю історію України. Тривало змагання 20 хвилин, під час яких кожна дитина доводила свої уміння.
Юна волинянка Євгенія Корнійчук (Tween) у віковій категорії 10+ виборола 1 місце, а Давид Романчук (Tween) у віковій категорії 8-9 років теж зайняв 1 місце.
Окрім олімпіад, у цей день 244 дитини встановили рекорд України зі швидкочитання. Протягом п’яти хвилин вони одночасно читали текст із числовими та графічними перешкодами.
Керівниця шкіл ментальної арифметики та швидкочитання у Луцьку Марина Канюка зазначає, що навички швидкочитання та ментальної арифметики мають лише позитивний вплив на дітей. Це не просто вміння швидко читати чи рахувати – це комплексний підхід до розвитку.
Наприклад, заняття з ментальної арифметики покращують пам’ять, логіку та підвищують бажання вчитися; сприяють розвитку обох півкуль головного мозку; покращують успішність не лише у точних науках, а й у гуманітарних дисциплінах; формують лідерські якості.
Навчання доступне для дітей віком від 5 до 14 років. Є можливість як онлайн-, так і офлайн-уроків.
Тим часом, швидкочитання допомагає краще концентруватися та розвивати пам’ять; збільшує словниковий запас; навчає чітко висловлювати думки; сприяє самостійному аналізу тексту та переказу важливих моментів; допомагає легше засвоювати шкільний матеріал; вчить любити книги.
Ця програма розрахована на дітей віком від 6 до 12 років і містить п’ять курсів різного рівня складності. Заняття – лише офлайн.
В Indigo Mental Club та Smart Reader працюють досвідчені викладачі, які пройшли спеціальне навчання та мають значний досвід роботи з дітьми.
Діти не лише навчаються, а й регулярно випробовують свої сили на різних конкурсах. Минулого літа учні школи брали участь у міжнародній олімпіаді в Туреччині, згодом – у змаганнях у Молдові та багатьох національних заходах, а уже влітку цього року діти відправляться на Міжнародну олімпіаду в Іспанію.
Обидві школи розташовані за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 14А
Телефон: 095 107 3782
Сторінка в Instagram (Indigo Mental Club):
https://www.instagram.com/indigo_mental_lutsk/
Сторінка в Instagram (Smart Reader):
https://www.instagram.com/smart_reader_lutsk/
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У суботу, 1 березня, їхні вихованці взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах – зі швидкочитання та ментальної арифметики. Конкурси відбулися в Києві та зібрали понад сотні маленьких розумників зі всіх куточків України.
З Волині на олімпіади вирушили одинадцять учнів. Дев’ять з них змагалися у ментальній арифметиці, ще двоє – у швидкочитанні.
Ментальна арифметика
Ментальна арифметика – це метод усного рахунку, що розвиває швидкість обчислень в уяві з використанням абакуса. Під час олімпіади учасники упродовж восьми хвилин повинні були розв’язати якнайбільше прикладів.
Юні волиняни мали представників у всіх п’яти категоріях і отримали такі результати:
Ірина Шевченко (категорія Master) стала суперчемпіоном, Даніїл Стасюк (Master) – суперчемпіоном, Діана Кошатюк (Master) – чемпіоном, Денис Косарук (Master) посів 1 місце, Давид Романчук (Family) – 1 місце, Каміла Камінська (Big Friend) – 1 місце, Давид Прокопчук (Little Friend) – 1 місце, Назар Смоляр (Elementary) – 1 місце, а Назар Корнійчук (Elementary) – 2 місце.
Швидке читання
Швидкочитання – це методика, що дозволяє значно збільшити швидкість читання, а також підвищити запам’ятовування інформації.
Олімпіада зі швидкочитання відбулася вперше за всю історію України. Тривало змагання 20 хвилин, під час яких кожна дитина доводила свої уміння.
Юна волинянка Євгенія Корнійчук (Tween) у віковій категорії 10+ виборола 1 місце, а Давид Романчук (Tween) у віковій категорії 8-9 років теж зайняв 1 місце.
Встановлення рекорду України
Окрім олімпіад, у цей день 244 дитини встановили рекорд України зі швидкочитання. Протягом п’яти хвилин вони одночасно читали текст із числовими та графічними перешкодами.
Чому варто обрати Indigo Mental Club та Smart Reader?
Керівниця шкіл ментальної арифметики та швидкочитання у Луцьку Марина Канюка зазначає, що навички швидкочитання та ментальної арифметики мають лише позитивний вплив на дітей. Це не просто вміння швидко читати чи рахувати – це комплексний підхід до розвитку.
Наприклад, заняття з ментальної арифметики покращують пам’ять, логіку та підвищують бажання вчитися; сприяють розвитку обох півкуль головного мозку; покращують успішність не лише у точних науках, а й у гуманітарних дисциплінах; формують лідерські якості.
Навчання доступне для дітей віком від 5 до 14 років. Є можливість як онлайн-, так і офлайн-уроків.
Тим часом, швидкочитання допомагає краще концентруватися та розвивати пам’ять; збільшує словниковий запас; навчає чітко висловлювати думки; сприяє самостійному аналізу тексту та переказу важливих моментів; допомагає легше засвоювати шкільний матеріал; вчить любити книги.
Ця програма розрахована на дітей віком від 6 до 12 років і містить п’ять курсів різного рівня складності. Заняття – лише офлайн.
В Indigo Mental Club та Smart Reader працюють досвідчені викладачі, які пройшли спеціальне навчання та мають значний досвід роботи з дітьми.
Діти не лише навчаються, а й регулярно випробовують свої сили на різних конкурсах. Минулого літа учні школи брали участь у міжнародній олімпіаді в Туреччині, згодом – у змаганнях у Молдові та багатьох національних заходах, а уже влітку цього року діти відправляться на Міжнародну олімпіаду в Іспанію.
Контакти
Обидві школи розташовані за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 14А
Телефон: 095 107 3782
Сторінка в Instagram (Indigo Mental Club):
https://www.instagram.com/indigo_mental_lutsk/
Сторінка в Instagram (Smart Reader):
https://www.instagram.com/smart_reader_lutsk/
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