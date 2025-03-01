Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно, – Стармер

Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно, – Стармер
Прем'єр Британії Кір Стармер перед початком переговорів із президентом Володимиром Зеленським у суботу ввечері запевнив, що Британія продовжуватиме підтримку України "стільки, скільки буде необхідно".

Про це йдеться в розмові Стармера і Зеленського, яких цитує "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Перед початком переговорів Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та що Британія непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру для України.

Зеленський подякував Стармеру за підтримку та подякував королю Чарльзу ІІІ за згоду прийняти його.

"Ми дуже раді, що маємо таких партнерів і друзів", – сказав Зеленський.

Як свідчать трансляції, зокрема BBC, 19:25 кортеж української делегації прибув на Даунінг-Стріт. Стармер зустрів Зеленського біля ганку.

Лідери коротко зупинилися для фото та зайшли у будівлю, не відреагувавши на спроби журналістів поставити запитання.

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Теги: Україна, росія, війна
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