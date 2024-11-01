У ЄС розглядатимуть масштабну програму фінансування для України

Еммануель Макрон каже, що на саміті Євросоюзу 6 березня розглянуть новий масштабний пакет фінансової допомоги Україні на сотні мільярдів євро.



Про це він повідомляє



Цей саміт буде позачерговим, його мета — посилити підтримку України та доручити Єврокомісії якнайшвидше запустити програму масштабного спільного фінансування, яке буде внеском у європейську безпеку. Лідери ЄС також обговорять створення нової безпекової архітектури континенту.



Емманюель Макрон зазначив, що реалізація такого масштабного пакету допомоги займе роки, тому Брюссель має зробити все, щоб зберегти підтримку Сполучених Штатів.



За словами президента Франції, після повернення Дональда Трампа до Білого дому ситуація кардинально змінилася, і саме тому «цей саміт 6 березня має величезне значення». Макрон наголосив, що, на його думку, Трамп більше зацікавлений укласти перемирʼя з Путіним, аніж дотриматися традиційних американських цінностей, і це — помилка.



«Зрозуміло, всі ми за мир. Проте не може бути справедливого та стійкого миру ціною відмови від України», — сказав Макрон і додав, що якщо Вашингтон погодиться підписати перемирʼя без будь-яких гарантій безпеки для України, то «геостратегічний вплив США на Росію, Китай та інші країни щезне того ж дня».



Французький президент переконаний, що коли ніхто не зупинить Москву, яка є екзистенційною загрозою для Європи, її наступним кроком стане вторгнення до Молдови, а згодом, можливо, і до Румунії — країни-члена НАТО.



Також Емманюель Макрон закликав Дональда Трампа відновити діалог із Володимиром Зеленським, попри суперечку. Зараз французький лідер поставив перед собою нову місію — перезапустити відносини двох президентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїкаже, що на саміті Євросоюзу 6 березня розглянуть новий масштабний пакет фінансової допомоги Україні на сотні мільярдів євро.Про це він повідомляє Бабель, посилаючись на інтервʼю газеті La Tribune.Цей саміт буде позачерговим, його мета — посилити підтримку України та доручити Єврокомісії якнайшвидше запустити програму масштабного спільного фінансування, яке буде внеском у європейську безпеку. Лідери ЄС також обговорять створення нової безпекової архітектури континенту.Емманюель Макрон зазначив, що реалізація такого масштабного пакету допомоги займе роки, тому Брюссель має зробити все, щоб зберегти підтримку Сполучених Штатів.За словами президента Франції, після повернення Дональда Трампа до Білого дому ситуація кардинально змінилася, і саме тому «цей саміт 6 березня має величезне значення». Макрон наголосив, що, на його думку, Трамп більше зацікавлений укласти перемирʼя з Путіним, аніж дотриматися традиційних американських цінностей, і це — помилка.«Зрозуміло, всі ми за мир. Проте не може бути справедливого та стійкого миру ціною відмови від України», — сказав Макрон і додав, що якщо Вашингтон погодиться підписати перемирʼя без будь-яких гарантій безпеки для України, то «геостратегічний вплив США на Росію, Китай та інші країни щезне того ж дня».Французький президент переконаний, що коли ніхто не зупинить Москву, яка є екзистенційною загрозою для Європи, її наступним кроком стане вторгнення до Молдови, а згодом, можливо, і до Румунії — країни-члена НАТО.Також Емманюель Макрон закликав Дональда Трампа відновити діалог із Володимиром Зеленським, попри суперечку. Зараз французький лідер поставив перед собою нову місію — перезапустити відносини двох президентів.

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