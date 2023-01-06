Дитячий ансамбль з Волині переміг на міжнародному конкурсі. ФОТО

Дитячий ансамбль з Волині переміг на міжнародному конкурсі. ФОТО
За результатами міжнародного конкурсу вокально-інструментальної музики «Різдвяна Зірка» дитячий ансамбль Любешівської дитячої музичної школи «Любешівські промінці» посів перше місце.

Керівницею гурту є Наталія Горщар. Саме вона є авторкою слів і музики пісні-колядки «І летить добра вість», яку виконали діти на конкурс, - повідомляють у газеті "Нове життя".

«Дякую своїм найкращим дітям, які брали участь у цій конкурсній програмі: Дмитру Романюку, Борису Ковальчуку, Євгену Неймарку, Денису Видерку, Дарині Зубач, Вероніці Данилик, Евеліні Жилко, Даші Сащук, Златі Лозі, Діані Артисюк, Софії Бай, Арсену Шукаловичу, Златі Бартошик, Уляні Могульській, Софії Срібній, Софії Березюк. Щиро вдячна викладачам музичної школи (особливо Юлії Баранович), які допомагали мені підготувати дітей до цього виступу!» – висловила вдячність усім керівниця ансамблю Наталія Горщар.

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Теги: Волинь, Любешів, конкурс, мистецтво
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