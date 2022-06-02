Чи очікувати магнітні бурі 3 березня 2025 року: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 3 березня 2025 року: прогноз
У понеділок, 3 березня, суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

За останню добу на Сонці сталися сім спалахів класу С. Вони сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до середнього рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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