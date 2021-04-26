Оскар-2025: список усіх переможців найпрестижнішої кінопремії

Оскар-2025: список усіх переможців найпрестижнішої кінопремії
У ніч з 2 на 3 березня в театрі “Долбі” у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії “Оскар”. Бажані статуетки отримали актори, режисери, фільми та інші представники кіноіндустрії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler).

Так, престижну статуетку за “Найкращу жіночу роль” виборола Майкі Медісон за свою майстерну гру у фільмі “Анора”. У чоловічій категорії, нагороду за “Найкращу чоловічу роль” отримав Едріан Броуді, вражаюче втіливши образ головного героя в картині “Бруталіст”.

Кульмінацією вечора стало оголошення картини “Анора” найкращим фільмом року.

Повний список володарів премії “Оскар-2025”
Найкращий фільм: “Анора”

Найкращий міжнародний повнометражний фільм: “Я досі тут”

Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер – “Анора”

Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді – “Бруталіст”

Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон – “Анора”

Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін – “Справжній біль”

Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана – “Емілія Перес”

Найкращий оригінальний сценарій: “Анора”

Найкращий адаптований сценарій: “Конклав”

Найкраща операторська робота: “Бруталіст”

Найкращий монтаж: “Анора”

Найкраща робота художника-постановника: “Wicked: Чародійка”

Найкращий дизайн костюмів: “Wicked: Чародійка”

Найкращий грим і зачіски: “Субстанція”

Найкращі візуальні ефекти: “Дюна. Частина друга”

Найкращий звук: “Дюна. Частина друга”

Найкраща музика до фільму: “Бруталіст”

Найкраща пісня до фільму: “Емілія Перес” (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – “El Mal”)

Найкращий документальний повнометражний фільм: “Немає іншої землі”

Найкращий короткометражний документальний фільм: “Єдина дівчина в оркестрі”

Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Я не робот”

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Потік. Останній кіт на Землі”

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “У тіні кипариса”

Цікаві факти про “Оскар-2025”

Цьогорічний “Оскар” відзначився поверненням мюзиклів: вперше за понад 50 років у номінації “Найкращий фільм” представлено відразу два – “Wicked: Чародійка” та “Емілія Перес”.

Вперше в історії на “Оскар” як “Найкращий фільм” було номіновано боді-хорор – “Субстанція”, що демонструє розширення жанрових меж премії.

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Теги: Оскар, переможці
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