Оскар-2025: список усіх переможців найпрестижнішої кінопремії
Сьогодні, 07:06
У ніч з 2 на 3 березня в театрі “Долбі” у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії “Оскар”. Бажані статуетки отримали актори, режисери, фільми та інші представники кіноіндустрії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler).
Так, престижну статуетку за “Найкращу жіночу роль” виборола Майкі Медісон за свою майстерну гру у фільмі “Анора”. У чоловічій категорії, нагороду за “Найкращу чоловічу роль” отримав Едріан Броуді, вражаюче втіливши образ головного героя в картині “Бруталіст”.
Кульмінацією вечора стало оголошення картини “Анора” найкращим фільмом року.
Повний список володарів премії “Оскар-2025”
Найкращий фільм: “Анора”
Найкращий міжнародний повнометражний фільм: “Я досі тут”
Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер – “Анора”
Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді – “Бруталіст”
Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон – “Анора”
Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін – “Справжній біль”
Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана – “Емілія Перес”
Найкращий оригінальний сценарій: “Анора”
Найкращий адаптований сценарій: “Конклав”
Найкраща операторська робота: “Бруталіст”
Найкращий монтаж: “Анора”
Найкраща робота художника-постановника: “Wicked: Чародійка”
Найкращий дизайн костюмів: “Wicked: Чародійка”
Найкращий грим і зачіски: “Субстанція”
Найкращі візуальні ефекти: “Дюна. Частина друга”
Найкращий звук: “Дюна. Частина друга”
Найкраща музика до фільму: “Бруталіст”
Найкраща пісня до фільму: “Емілія Перес” (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – “El Mal”)
Найкращий документальний повнометражний фільм: “Немає іншої землі”
Найкращий короткометражний документальний фільм: “Єдина дівчина в оркестрі”
Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Я не робот”
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Потік. Останній кіт на Землі”
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “У тіні кипариса”
Цікаві факти про “Оскар-2025”
Цьогорічний “Оскар” відзначився поверненням мюзиклів: вперше за понад 50 років у номінації “Найкращий фільм” представлено відразу два – “Wicked: Чародійка” та “Емілія Перес”.
Вперше в історії на “Оскар” як “Найкращий фільм” було номіновано боді-хорор – “Субстанція”, що демонструє розширення жанрових меж премії.
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Про це пише РБК-Україна (проект Styler).
Так, престижну статуетку за “Найкращу жіночу роль” виборола Майкі Медісон за свою майстерну гру у фільмі “Анора”. У чоловічій категорії, нагороду за “Найкращу чоловічу роль” отримав Едріан Броуді, вражаюче втіливши образ головного героя в картині “Бруталіст”.
Кульмінацією вечора стало оголошення картини “Анора” найкращим фільмом року.
Повний список володарів премії “Оскар-2025”
Найкращий фільм: “Анора”
Найкращий міжнародний повнометражний фільм: “Я досі тут”
Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер – “Анора”
Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді – “Бруталіст”
Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон – “Анора”
Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін – “Справжній біль”
Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана – “Емілія Перес”
Найкращий оригінальний сценарій: “Анора”
Найкращий адаптований сценарій: “Конклав”
Найкраща операторська робота: “Бруталіст”
Найкращий монтаж: “Анора”
Найкраща робота художника-постановника: “Wicked: Чародійка”
Найкращий дизайн костюмів: “Wicked: Чародійка”
Найкращий грим і зачіски: “Субстанція”
Найкращі візуальні ефекти: “Дюна. Частина друга”
Найкращий звук: “Дюна. Частина друга”
Найкраща музика до фільму: “Бруталіст”
Найкраща пісня до фільму: “Емілія Перес” (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – “El Mal”)
Найкращий документальний повнометражний фільм: “Немає іншої землі”
Найкращий короткометражний документальний фільм: “Єдина дівчина в оркестрі”
Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Я не робот”
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Потік. Останній кіт на Землі”
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “У тіні кипариса”
Цікаві факти про “Оскар-2025”
Цьогорічний “Оскар” відзначився поверненням мюзиклів: вперше за понад 50 років у номінації “Найкращий фільм” представлено відразу два – “Wicked: Чародійка” та “Емілія Перес”.
Вперше в історії на “Оскар” як “Найкращий фільм” було номіновано боді-хорор – “Субстанція”, що демонструє розширення жанрових меж премії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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