Оскар-2025: список усіх переможців найпрестижнішої кінопремії





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Так, престижну статуетку за “Найкращу жіночу роль” виборола Майкі Медісон за свою майстерну гру у фільмі “Анора”. У чоловічій категорії, нагороду за “Найкращу чоловічу роль” отримав Едріан Броуді, вражаюче втіливши образ головного героя в картині “Бруталіст”.



Кульмінацією вечора стало оголошення картини “Анора” найкращим фільмом року.



Повний список володарів премії “Оскар-2025”

Найкращий фільм: “Анора”



Найкращий міжнародний повнометражний фільм: “Я досі тут”



Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер – “Анора”



Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді – “Бруталіст”



Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон – “Анора”



Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін – “Справжній біль”



Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана – “Емілія Перес”



Найкращий оригінальний сценарій: “Анора”



Найкращий адаптований сценарій: “Конклав”



Найкраща операторська робота: “Бруталіст”



Найкращий монтаж: “Анора”



Найкраща робота художника-постановника: “Wicked: Чародійка”



Найкращий дизайн костюмів: “Wicked: Чародійка”



Найкращий грим і зачіски: “Субстанція”



Найкращі візуальні ефекти: “Дюна. Частина друга”



Найкращий звук: “Дюна. Частина друга”



Найкраща музика до фільму: “Бруталіст”



Найкраща пісня до фільму: “Емілія Перес” (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – “El Mal”)



Найкращий документальний повнометражний фільм: “Немає іншої землі”



Найкращий короткометражний документальний фільм: “Єдина дівчина в оркестрі”



Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Я не робот”



Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Потік. Останній кіт на Землі”



Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “У тіні кипариса”



Цікаві факти про “Оскар-2025”



Цьогорічний “Оскар” відзначився поверненням мюзиклів: вперше за понад 50 років у номінації “Найкращий фільм” представлено відразу два – “Wicked: Чародійка” та “Емілія Перес”.



Вперше в історії на “Оскар” як “Найкращий фільм” було номіновано боді-хорор – “Субстанція”, що демонструє розширення жанрових меж премії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч з 2 на 3 березня в театрі “Долбі” у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії “Оскар”. Бажані статуетки отримали актори, режисери, фільми та інші представники кіноіндустрії.Про це пише РБК-Україна (проект Styler).Так, престижну статуетку за “Найкращу жіночу роль” виборола Майкі Медісон за свою майстерну гру у фільмі “Анора”. У чоловічій категорії, нагороду за “Найкращу чоловічу роль” отримав Едріан Броуді, вражаюче втіливши образ головного героя в картині “Бруталіст”.Кульмінацією вечора стало оголошення картини “Анора” найкращим фільмом року.Повний список володарів премії “Оскар-2025”Найкращий фільм: “Анора”Найкращий міжнародний повнометражний фільм: “Я досі тут”Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер – “Анора”Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді – “Бруталіст”Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон – “Анора”Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін – “Справжній біль”Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана – “Емілія Перес”Найкращий оригінальний сценарій: “Анора”Найкращий адаптований сценарій: “Конклав”Найкраща операторська робота: “Бруталіст”Найкращий монтаж: “Анора”Найкраща робота художника-постановника: “Wicked: Чародійка”Найкращий дизайн костюмів: “Wicked: Чародійка”Найкращий грим і зачіски: “Субстанція”Найкращі візуальні ефекти: “Дюна. Частина друга”Найкращий звук: “Дюна. Частина друга”Найкраща музика до фільму: “Бруталіст”Найкраща пісня до фільму: “Емілія Перес” (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón – “El Mal”)Найкращий документальний повнометражний фільм: “Немає іншої землі”Найкращий короткометражний документальний фільм: “Єдина дівчина в оркестрі”Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Я не робот”Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Потік. Останній кіт на Землі”Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “У тіні кипариса”Цьогорічний “Оскар” відзначився поверненням мюзиклів: вперше за понад 50 років у номінації “Найкращий фільм” представлено відразу два – “Wicked: Чародійка” та “Емілія Перес”.Вперше в історії на “Оскар” як “Найкращий фільм” було номіновано боді-хорор – “Субстанція”, що демонструє розширення жанрових меж премії.

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