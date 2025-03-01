Сухопутні війська: росія вдарила по військовому полігону на Дніпропетровщині, є загиблі

Сухопутні війська: росія вдарила по військовому полігону на Дніпропетровщині, є загиблі
Сухопутні війська повідомили, що 1 березня один із підрозділів їхніх військ став ціллю ворожого ракетного удару, є загиблі та поранені. Перед цим у соцмережах була оприлюднена інформація про удар росіян по полігону у Черкаському на Дніпропетровщині, де перебували українські військові 157-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомили командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий у Facebook, Сухпутні війська у Facebook, джерела УП у Силах оборони та поза ними.

"1 березня один із підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару. На жаль, є загиблі та поранені. Командування та особовий склад Сухопутних військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару.

Наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, як зазначають два співрозмовники УП, у Силах оборони та поза ними, йдеться про кілька десятків загиблих і до сотні поранених.

Волонтер Сергій Стерненко 2 березня повідомляв, що росіяни завдав удару по полігону з військовими ЗСУ на Дніпропетровщині за 100 – 130 кілометрів від лінії фронту. "Коригування під російський розвідБПЛА. Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були — удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної", - написав волонтер.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. "Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів", - зазначив він.

"Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", - сказав Драпатий.

Драпатий зазначив, що передбачажє що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. "Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися.Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні сил України", - написав командувач Сухопутних сил.

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Теги: Україна, росія, війна
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