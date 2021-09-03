Збільшення військового збору: як реагують ФОПи на Волині і скільки податків сплачують





Про це в коментарі Олександр Котюн.



Скільки ФОПів є на Волині й скільки припинили діяльність



Військовий збір у розмірі 5 % запровадили з нового року для підприємців на загальній та спрощеній системах. Йдеться про 46 900 ФОПів, які станом на січень 2025 року зареєстровані на Волині.



"З 1 січня підприємці першої, другої і четвертої групи єдиного податку сплачують військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Це 800 грн в місяць і сплати відбувається щомісячно до 20 числа", — зазначив Олександр Котюн.



Загалом у січні на рахунки області надійшло майже 197 мільйонів військового збору. За цей період 300 підприємців Волині офіційно припинили свою діяльність.



Збільшення податків — досвід підприємців

55-річний Леонід Зубко підприємницькою діяльністю займається з 2006 року. На Завокзальному ринку лучанин продає керамічну плитку та сантехніку українського виробництва. Каже: попит на продукцію в рази зменшився з початком повномасштабної війни.



З 1 січня 2025 року Леонід Зубко, як підприємець першої групи, сплачує щомісячний військовий збір — 800 гривень. Говорить: донатив і допомагав різним підрозділам ЗСУ і до цього, бо рідний брат був військовослужбовцем, але торік у жовтні зник безвісти на Донеччині.



"Так, я не проти, він (військовий збір) має бути, тому що армію треба утримувати. Але моя особиста думка: куди і на який рахунок ідуть ці кошти. Я дотримуюсь думки, щоб військовий збір йшов на окремий загальний бюджет", — вважає підприємець.



Людмила Патіюк займається власною справою 25 років — на ринку продає шкарпетки, колготки. З нового року сплачує 800 гривень військового збору як ФОП та 400 гривень за найманого працівника. Це, каже, 10 % та 5 % від мінімальної зарплати в країні.



"Чим більше сама зарплата, тим більша і сума військового збору. Звичайно, це відчувається, — каже підприємиця. — Є такі підприємці, які вирішили закрити діяльність. Особисто я буду працювати. Ми з чоловіком обоє підприємців, ми, якби, ще маємо такий запас міцності".



Не той рахунок для військового збору



Як розповіла Суспільному керівниця громадської організації "Мікробізнес Волині" Людмила Патіюк, на ринку є багато підприємців, зокрема, пенсійного віку, які не могли самостійно розібратися, куди і як правильно сплачувати військовий збір.



"На область діє чотири рахунки військового збору. Підприємці не були достатньо інформовані, чи всім треба платити, кому треба не платити, було багато суперечливої інформації. Цю функцію повинна була б виконувати держава, податкові органи", — говорить Людмила Патіюк.



Цю інформацію також підтвердив виконувач обов'язків начальника управління оподаткування фізичних осіб на Волині Олександр Котюн. З його слів, окремі ФОПи Волині переказали військовий збір на старий, а не новий рахунок. Їм треба звернутися до Державної податкової служби за місцем проживання та написати заяву про переведення грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За січень 2025 року підприємці Волині сплатили 20,5 мільйонів гривень військового збору. Для ФОПів на загальній системі він зріс з 1,5% до 5 %, а для підприємців першої, другої та четвертої групи — це новий вид збору, запроваджений від початку року.Про це в коментарі Суспільному виконувач обов'язків начальника управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби на ВолиніВійськовий збір у розмірі 5 % запровадили з нового року для підприємців на загальній та спрощеній системах. Йдеться про 46 900 ФОПів, які станом на січень 2025 року зареєстровані на Волині."З 1 січня підприємці першої, другої і четвертої групи єдиного податку сплачують військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Це 800 грн в місяць і сплати відбувається щомісячно до 20 числа", — зазначив Олександр Котюн.Загалом у січні на рахунки області надійшло майже 197 мільйонів військового збору. За цей період 300 підприємців Волині офіційно припинили свою діяльність.Збільшення податків — досвід підприємців55-річний Леонід Зубко підприємницькою діяльністю займається з 2006 року. На Завокзальному ринку лучанин продає керамічну плитку та сантехніку українського виробництва. Каже: попит на продукцію в рази зменшився з початком повномасштабної війни.З 1 січня 2025 року, як підприємець першої групи, сплачує щомісячний військовий збір — 800 гривень. Говорить: донатив і допомагав різним підрозділам ЗСУ і до цього, бо рідний брат був військовослужбовцем, але торік у жовтні зник безвісти на Донеччині."Так, я не проти, він (військовий збір) має бути, тому що армію треба утримувати. Але моя особиста думка: куди і на який рахунок ідуть ці кошти. Я дотримуюсь думки, щоб військовий збір йшов на окремий загальний бюджет", — вважає підприємець.займається власною справою 25 років — на ринку продає шкарпетки, колготки. З нового року сплачує 800 гривень військового збору як ФОП та 400 гривень за найманого працівника. Це, каже, 10 % та 5 % від мінімальної зарплати в країні."Чим більше сама зарплата, тим більша і сума військового збору. Звичайно, це відчувається, — каже підприємиця. — Є такі підприємці, які вирішили закрити діяльність. Особисто я буду працювати. Ми з чоловіком обоє підприємців, ми, якби, ще маємо такий запас міцності".Як розповіла Суспільному керівниця громадської організації "Мікробізнес Волині", на ринку є багато підприємців, зокрема, пенсійного віку, які не могли самостійно розібратися, куди і як правильно сплачувати військовий збір."На область діє чотири рахунки військового збору. Підприємці не були достатньо інформовані, чи всім треба платити, кому треба не платити, було багато суперечливої інформації. Цю функцію повинна була б виконувати держава, податкові органи", — говорить Людмила Патіюк.Цю інформацію також підтвердив виконувач обов'язків начальника управління оподаткування фізичних осіб на Волині Олександр Котюн. З його слів, окремі ФОПи Волині переказали військовий збір на старий, а не новий рахунок. Їм треба звернутися до Державної податкової служби за місцем проживання та написати заяву про переведення грошей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію