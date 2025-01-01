Поліцейські встановлюють обставини умисного пошкодження об’єкту культурної спадщини в Луцьку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Наразі триває досудове слідство, відкрито провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального Кодексу України.



Заява до Луцького РУП про умисне незаконне пошкодження частини об’єкту культурної спадщини надійшла 28 лютого. Ідеться про «Прибутковий будинок», що на вул. Галшки Гулевичівни, 12-А, у Луцьку. На місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції.



Встановлюються причетні до порушення пам’яткоохоронного законодавства, далі прийматимуться відповідні процесуальні рішення.

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