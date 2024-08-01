Волинянка отримала умовний термін за вбивство новонародженого сина





За висновком експертизи, хлопчик помер від перекриття дихальних шляхів фекаліями, зазначили у вироку, пише



За даними слідства, обвинувачена хотіла приховати свою вагітність і пологи. Тому умисно не звернулася у медзаклад і орієнтовно на 36-38 тижні вагітності самостійно народила хлопчика вагою 2 кілограми 600 грамів. Усе відбулося у вуличному туалеті. Після пологів жінка перерізала пуповину ножем і залишила дитину у фекальній ямі.



Під час судового засідання жінка повністю визнала вину в умисному вбивстві новонародженого. У вчиненому розкаялася і просила суд суворо її не карати.



Зрештою суд врахував щире каяття обвинуваченої, те що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності і нині має постійне місце роботи. Жінку звільнили від відбування покарання і признали їй покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.



Довідково: умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів (ст. 117 Кримінального кодексу України) карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському районному суді розглянули справу 19-річної волинянки, яка влітку 2024 року самостійно народила дитину і залишила новонародженого у ямі сільського туалету.За висновком експертизи, хлопчик помер від перекриття дихальних шляхів фекаліями, зазначили у вироку, пише Суспільне За даними слідства, обвинувачена хотіла приховати свою вагітність і пологи. Тому умисно не звернулася у медзаклад і орієнтовно на 36-38 тижні вагітності самостійно народила хлопчика вагою 2 кілограми 600 грамів. Усе відбулося у вуличному туалеті. Після пологів жінка перерізала пуповину ножем і залишила дитину у фекальній ямі.Під час судового засідання жінка повністю визнала вину в умисному вбивстві новонародженого. У вчиненому розкаялася і просила суд суворо її не карати.Зрештою суд врахував щире каяття обвинуваченої, те що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності і нині має постійне місце роботи. Жінку звільнили від відбування покарання і признали їй покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.Довідково: умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів (ст. 117 Кримінального кодексу України) карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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