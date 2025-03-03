ДБР: завдяки закону про СЗЧ до війська повернулася 21 тисяча бійців





Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише



Зазначається, що найбільше повернулись бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та Прикордонної служби.



"ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру повернення військових. Вони могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.



Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій - від оформлення документів до відновлення виплат.



У серпні минулого року Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства військовослужбовців.



У листопаді депутати ухвалили законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків. Ідеться лише про разовий дозвіл.



Спочатку закон передбачав, що військові, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня: тоді вони уникнуть вироку і отримають всі соцгарантії. У разі відмови від повернення військового можуть засудити до 10 років позбавлення волі.



На початку 2025 року Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 березня завершився термін звільнення від відповідальності військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби, але добровільно повернулися до війська. Із 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025-го на службу повернулися 21 тисяча 100 військовослужбовців, які самовільно залишили частини.Про це повідомило Державне бюро розслідувань, пише LB.ua Зазначається, що найбільше повернулись бійців до Збройних сил України, а також військові активно повертались до Національної гвардії та Прикордонної служби."ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру повернення військових. Вони могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій - від оформлення документів до відновлення виплат.У серпні минулого року Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства військовослужбовців.У листопаді депутати ухвалили законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків. Ідеться лише про разовий дозвіл.Спочатку закон передбачав, що військові, які пішли в СЗЧ, повинні повернутися до 1 січня: тоді вони уникнуть вироку і отримають всі соцгарантії. У разі відмови від повернення військового можуть засудити до 10 років позбавлення волі.На початку 2025 року Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня.

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