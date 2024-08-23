На Волині школи виходять з карантину: на дистанційному навчанні - 20 закладів освіти





Про це пише



Станом на 3 березня на дистанційному навчанні залишаються 20 шкіл і 47 класів в закладах Луцька, Камінь-Каширського та Ковельського районів.



Минулого тижня, з 17 по 23 лютого, повністю на дистанційці були вдвічі більше навчальних закладів — 40. Вчилися онлайн і ще понад 170 класів в школах області.



Яка ситуація із захворюваністю



На Волині з 24 лютого до 2 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло близько 10 тисяч людей, із них 60% — діти. Епідпоріг перевищено на 78%.



До лікарень госпіталізували 206 людей із тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, 54% з них — діти.



Загалом від початку епідсезону з 30 вересня по 2 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло близько 107 тисяч волинян. Це на 17% менше аналогічного періоду сезону 2023–2024 років.



За цей період встановлено 295 випадків коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині частина шкіл, які через перевищення допустимої кількості хворих у 20% перевели на дистанційку, повертаються до очного режиму роботи.Про це пише "Місто.Медіа" Станом на 3 березня на дистанційному навчанні залишаються 20 шкіл і 47 класів в закладах Луцька, Камінь-Каширського та Ковельського районів.Минулого тижня, з 17 по 23 лютого, повністю на дистанційці були вдвічі більше навчальних закладів — 40. Вчилися онлайн і ще понад 170 класів в школах області.На Волині з 24 лютого до 2 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло близько 10 тисяч людей, із них 60% — діти. Епідпоріг перевищено на 78%.До лікарень госпіталізували 206 людей із тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, 54% з них — діти.Загалом від початку епідсезону з 30 вересня по 2 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло близько 107 тисяч волинян. Це на 17% менше аналогічного періоду сезону 2023–2024 років.За цей період встановлено 295 випадків коронавірусу.

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