Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 березня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.



Область



Мінлива хмарність⛅️ Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.Мінлива хмарність⛅️ Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.

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