Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 березня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.

Область

Мінлива хмарність⛅️ Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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