Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Мінлива хмарність⛅️ Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Мінлива хмарність⛅️ Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.
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