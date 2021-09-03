Вперше за всю історію: у ВНУ презентували 12-томне видання творів Олени Пчілки. ФОТО
Сьогодні, 21:23
Науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки спільно з однодумцями видали Зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах.
Презентація дванадцятитомника відбулася сьогодні, 3 березня 2025 р, - повідомляють на сайті навчального закладу.
Видання присвячено 175-річчю від дня народження Олени Пчілки. Це перше за всю історію багатотомне видання великого інтелектуально-творчого доробку Ольги Косач, відомої широкому загалу під псевдонімом Олени Пчілки. Усі тексти подано за автографами або першодруками. У дванадцятитомнику збережено авторський стиль й особливості мови.
На захід зібралося більше як сотня гостей – представники влади, культури та науки, освіти, музейної справи тощо. Модерували презентацію професори Юрій Громик і Сергій Романов.
«Цим виданням, щиро сподіваємося, повертаємо в наш національний простір Олену Пчілку, Ольгу Драгоманову-Косач, видатну письменницю, інтектуалку, громадську діячку, першу жінку-академіка», – резюмував Юрій Громик. Він також згадав про те, як філологам-науковцям Університету вдалося реалізувати Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у чотирнадцяти томах і як, зрештою, з’явилася ідея реалізувати ще один масштабний проєкт – Зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах.
Юрій Васильович розповів присутнім про те, як відбувалася робота з джерелами та які установи й організації надавали копії текстів Олени Пчілки. «Пошук автографів і першодруків тривав фактично до завершення проєкту. Можливо, що якісь матеріали ми не знайшли , можливо, що якісь матеріали остаточно і безнадійно втрачені», – заявив Юрій Громик.
Професор Сергій Романов розповів про наповнення й упорядників усіх 12 томів зібрання. «Це проєкт, який вартує всього мого професійного життя. Я дякую колегам по проєкту і науковцям, які десятиліттями працювали у літературознавстві, всім, хто вірив у нас і підтримував», – заявив професор Романов, закцентувавши увагу на актуальності текстів Олени Пчілки.
Сергій Романов розповів присутнім про те, які почуття його наповнювали під час роботи над Зібранням творів Олени Пчілки у 12 томах. За його словами, Олена Пчілка не була за народженням волинянкою, але стала волинянкою за покликанням, отож, цілком закономірно, що дванадцятитомник творів з’явився саме у ВНУ імені Лесі Українки.
«Потужність Університету визначається, зокрема, і його доробком», – закцентував в. о. ректора Анатолій Цьось. Він розповів про те, як зароджувалася ідея такого масштабного проєкту. «Я пишаюся Університетом і нашими фахівцями, професорами, які змогли підготувати й опублікувати Зібрання творів Олени Пчілки. Наш Університет потужний, не регіональний, а національний. Усе залежить від нас, від нашої професійності й бажання працювати», – зауважив Анатолій Васильович.
«Тут зібралися сміливі, відважні ентузіасти, які змусили всіх повірити в те, що це можливо. Робота над зібранням почалася в час повномасштабної війни. У цьому полягала унікальність цього проєкту: усьому світу довести, що Україна – не Росія. Українці – це мужні воїни, які на сході боронять Україну, а на заході видають Зібрання творів Олени Пчілки у дванадцяти томах. Це видання – своєрідний меседж і для наших захисників, і для тих, хто буде і далі жити у відбудованій Україні. Це видання створене в час війни для миру, для утвердження української нації», – заявила голова Наглядової ради Університету, народний депутат Ірина Констанкевич.
До речі, також запрошували до слова заступника голови Волинської обласної ради Григорія Пустовіта, заступницю Луцького міського голови Ірину Чебелюк, директорку Волинського краєзнавчого музею Оксану Вожатку й інших почесних гостей, науковців і видавців.
До реалізації проєкту долучилося 15 викладачів із чотирьох кафедр факультету філології та журналістики, а також троє науковців із інших міст. Видала книги житомирська друкарня «Бук-Друк». Презентації Зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах планують провести і в інших локаціях Волині й України загалом.
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Презентація дванадцятитомника відбулася сьогодні, 3 березня 2025 р, - повідомляють на сайті навчального закладу.
Видання присвячено 175-річчю від дня народження Олени Пчілки. Це перше за всю історію багатотомне видання великого інтелектуально-творчого доробку Ольги Косач, відомої широкому загалу під псевдонімом Олени Пчілки. Усі тексти подано за автографами або першодруками. У дванадцятитомнику збережено авторський стиль й особливості мови.
На захід зібралося більше як сотня гостей – представники влади, культури та науки, освіти, музейної справи тощо. Модерували презентацію професори Юрій Громик і Сергій Романов.
«Цим виданням, щиро сподіваємося, повертаємо в наш національний простір Олену Пчілку, Ольгу Драгоманову-Косач, видатну письменницю, інтектуалку, громадську діячку, першу жінку-академіка», – резюмував Юрій Громик. Він також згадав про те, як філологам-науковцям Університету вдалося реалізувати Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у чотирнадцяти томах і як, зрештою, з’явилася ідея реалізувати ще один масштабний проєкт – Зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах.
Юрій Васильович розповів присутнім про те, як відбувалася робота з джерелами та які установи й організації надавали копії текстів Олени Пчілки. «Пошук автографів і першодруків тривав фактично до завершення проєкту. Можливо, що якісь матеріали ми не знайшли , можливо, що якісь матеріали остаточно і безнадійно втрачені», – заявив Юрій Громик.
Професор Сергій Романов розповів про наповнення й упорядників усіх 12 томів зібрання. «Це проєкт, який вартує всього мого професійного життя. Я дякую колегам по проєкту і науковцям, які десятиліттями працювали у літературознавстві, всім, хто вірив у нас і підтримував», – заявив професор Романов, закцентувавши увагу на актуальності текстів Олени Пчілки.
Сергій Романов розповів присутнім про те, які почуття його наповнювали під час роботи над Зібранням творів Олени Пчілки у 12 томах. За його словами, Олена Пчілка не була за народженням волинянкою, але стала волинянкою за покликанням, отож, цілком закономірно, що дванадцятитомник творів з’явився саме у ВНУ імені Лесі Українки.
«Потужність Університету визначається, зокрема, і його доробком», – закцентував в. о. ректора Анатолій Цьось. Він розповів про те, як зароджувалася ідея такого масштабного проєкту. «Я пишаюся Університетом і нашими фахівцями, професорами, які змогли підготувати й опублікувати Зібрання творів Олени Пчілки. Наш Університет потужний, не регіональний, а національний. Усе залежить від нас, від нашої професійності й бажання працювати», – зауважив Анатолій Васильович.
«Тут зібралися сміливі, відважні ентузіасти, які змусили всіх повірити в те, що це можливо. Робота над зібранням почалася в час повномасштабної війни. У цьому полягала унікальність цього проєкту: усьому світу довести, що Україна – не Росія. Українці – це мужні воїни, які на сході боронять Україну, а на заході видають Зібрання творів Олени Пчілки у дванадцяти томах. Це видання – своєрідний меседж і для наших захисників, і для тих, хто буде і далі жити у відбудованій Україні. Це видання створене в час війни для миру, для утвердження української нації», – заявила голова Наглядової ради Університету, народний депутат Ірина Констанкевич.
До речі, також запрошували до слова заступника голови Волинської обласної ради Григорія Пустовіта, заступницю Луцького міського голови Ірину Чебелюк, директорку Волинського краєзнавчого музею Оксану Вожатку й інших почесних гостей, науковців і видавців.
До реалізації проєкту долучилося 15 викладачів із чотирьох кафедр факультету філології та журналістики, а також троє науковців із інших міст. Видала книги житомирська друкарня «Бук-Друк». Презентації Зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах планують провести і в інших локаціях Волині й України загалом.
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