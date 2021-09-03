Вперше за всю історію: у ВНУ презентували 12-томне видання творів Олени Пчілки. ФОТО

Науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки спільно з однодумцями видали Зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах.Презентація дванадцятитомника відбулася сьогодні, 3 березня 2025 р, - повідомляють на сайті навчального закладу.Видання присвячено 175-річчю від дня народження Олени Пчілки. Це перше за всю історію багатотомне видання великого інтелектуально-творчого доробку Ольги Косач, відомої широкому загалу під псевдонімом Олени Пчілки. Усі тексти подано за автографами або першодруками. У дванадцятитомнику збережено авторський стиль й особливості мови.На захід зібралося більше як сотня гостей – представники влади, культури та науки, освіти, музейної справи тощо. Модерували презентацію професори«Цим виданням, щиро сподіваємося, повертаємо в наш національний простір Олену Пчілку, Ольгу Драгоманову-Косач, видатну письменницю, інтектуалку, громадську діячку, першу жінку-академіка», – резюмував Юрій Громик. Він також згадав про те, як філологам-науковцям Університету вдалося реалізувати Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у чотирнадцяти томах і як, зрештою, з’явилася ідея реалізувати ще один масштабний проєкт – Зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах.Юрій Васильович розповів присутнім про те, як відбувалася робота з джерелами та які установи й організації надавали копії текстів Олени Пчілки. «Пошук автографів і першодруків тривав фактично до завершення проєкту. Можливо, що якісь матеріали ми не знайшли , можливо, що якісь матеріали остаточно і безнадійно втрачені», – заявив Юрій Громик.Професор Сергій Романов розповів про наповнення й упорядників усіх 12 томів зібрання. «Це проєкт, який вартує всього мого професійного життя. Я дякую колегам по проєкту і науковцям, які десятиліттями працювали у літературознавстві, всім, хто вірив у нас і підтримував», – заявив професор Романов, закцентувавши увагу на актуальності текстів Олени Пчілки.Сергій Романов розповів присутнім про те, які почуття його наповнювали під час роботи над Зібранням творів Олени Пчілки у 12 томах. За його словами, Олена Пчілка не була за народженням волинянкою, але стала волинянкою за покликанням, отож, цілком закономірно, що дванадцятитомник творів з’явився саме у ВНУ імені Лесі Українки.«Потужність Університету визначається, зокрема, і його доробком», – закцентував в. о. ректораВін розповів про те, як зароджувалася ідея такого масштабного проєкту. «Я пишаюся Університетом і нашими фахівцями, професорами, які змогли підготувати й опублікувати Зібрання творів Олени Пчілки. Наш Університет потужний, не регіональний, а національний. Усе залежить від нас, від нашої професійності й бажання працювати», – зауважив Анатолій Васильович.«Тут зібралися сміливі, відважні ентузіасти, які змусили всіх повірити в те, що це можливо. Робота над зібранням почалася в час повномасштабної війни. У цьому полягала унікальність цього проєкту: усьому світу довести, що Україна – не Росія. Українці – це мужні воїни, які на сході боронять Україну, а на заході видають Зібрання творів Олени Пчілки у дванадцяти томах. Це видання – своєрідний меседж і для наших захисників, і для тих, хто буде і далі жити у відбудованій Україні. Це видання створене в час війни для миру, для утвердження української нації», – заявила голова Наглядової ради Університету, народний депутатДо речі, також запрошували до слова заступника голови Волинської обласної ради, заступницю Луцького міського голови, директорку Волинського краєзнавчого музеюй інших почесних гостей, науковців і видавців.До реалізації проєкту долучилося 15 викладачів із чотирьох кафедр факультету філології та журналістики, а також троє науковців із інших міст. Видала книги житомирська друкарня «Бук-Друк». Презентації Зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах планують провести і в інших локаціях Волині й України загалом.