Через «Устилуг» хотіли вивезти старовинну скрипку відомого італійського майстра. ФОТО

Через «Устилуг» хотіли вивезти старовинну скрипку відомого італійського майстра. ФОТО
Волинські митники на посту «Устилуг» зупинили спробу протиправного вивезення за межі України скрипки Джованні Баттісти Гваданьїні.

Відповідно до маркування на музичному інструменті “Gaetano Guadagnini fecs in Torino nell anno in. plaza S.Carlo” вона була виготовлена у 1852 році і може бути культурною цінністю, - повідомляють у Волинській митниці.

Скрипку виявили у ході митного огляду мерседеса, водій якого прямував на виїзд до Польщі смугою руху «зелений коридор». Шедевр італійського майстра треба було обов’язково письмово декларувати з наданням підтверджуючих документів щодо права вивезення/тимчасового вивезення за кордон, однак громадянин проігнорував цю вимогу законодавства.

Про порушення митних правил складено відповідний протокол за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу. ЇЇ санкція передбачає штраф, також за рішенням суду можлива конфіскація. Вартість скрипки буде встановлена додатково у ході фахової експертизи. Схожий інструмент з приватної колекції у лютому 2021 року в Аукціонному Домі Thomaston (США, штат Мен) оцінювали щонайменше у 10 тис доларів.

До слова, Джованні Баттіста Гваданьїні – величний майстер, якого визнають одним з найкращих в історії після Антоніо Страдіварі та Джузеппе Гварнері. Сім'я Гваданьїні була відома своїми скрипками, а ще - гітарами та мандолінами.

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Теги: Волинь, Устилуг, кордон, поліція
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