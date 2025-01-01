4 березня на Волині: гортаючи календар

4 березня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначає голова правління ВАТ «Готель Україна» Борис Добровольський.

Також особисте свято сьогодні у прес-офіцера Управління Служби безпеки України у Волинській області Іванни Поліщук (на фото) та волонтерки Любави Казмірчук.

Іменинники 4 березня – Акакій, Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Павло, Яків, Уляна, Юліана.

Вітаємо їх усіх зі святковим днем, бажаємо здоров’я, достатку та життєвих перемог.

День професійного сержанта в Україні. Це професійне свято було започатковане з метою підтримки і підвищення престижу військової служби за контрактом на посаді сержантського і старшинського складу, а також подальшого патріотичного виховання військових кадрів України.

4 березня 2011 року у Шацьку відкрили районну поліклініку. Її будівництво велося ще з 1996-го. Через відсутність коштів спорудження об’єкта тимчасово припинялось.

Народився Михайло Вербицький (1815). Автор гімну України «Ще не вмерла Україна». Український композитор, хоровий диригент, священник УГКЦ, громадський діяч.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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