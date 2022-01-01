Рада схвалила персональні санкції проти лучанина Анатолія Тимощука через повномасштабне вторгнення РФ
Сьогодні, 16:40
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №8245, яким схвалила персональні санкції проти спортсменів. Серед них опинився ексгравець збірної України з футболу, уродженець Луцька Анатолій Тимощук, про що вказано у постанові парламенту.
Про це пише Суспільне.
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимощук не висловлював позиції щодо воєнних дій РФ та продовжує працювати у країні (один з тренерів російського "Зєніта").
У березні 2022 року проти Тимощука запровадила санкції Українська асоціація футболу. Головний футбольний орган країни позбавив його тренерської ліцензії, а також виключив з реєстру гравців команди, позбавив усіх титулів, здобутих в Україні та заборонив займатися футбольною діяльністю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
У грудні санкції проти Тимощука схвалила Верховна Рада України. Ексфутболіст збірної України опинився у списку 56 спортсменів (55 - російських), відносно яких застосували обмежувальні заходи.
Термін дії санкції проти Тимощука та інших спортсменів зі списку складає десять років. У ньому вказано 18 пунктів з обмежувальними заходами проти ексфутболіста, серед яких - блокування активів та обмеження торгівельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, а також позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, що стосується саме Тимощука.
З повним переліком спортсменів, проти яких схвалили санкції, а також обмежень, які проти них застосували, можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимощук не висловлював позиції щодо воєнних дій РФ та продовжує працювати у країні (один з тренерів російського "Зєніта").
У березні 2022 року проти Тимощука запровадила санкції Українська асоціація футболу. Головний футбольний орган країни позбавив його тренерської ліцензії, а також виключив з реєстру гравців команди, позбавив усіх титулів, здобутих в Україні та заборонив займатися футбольною діяльністю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
У грудні санкції проти Тимощука схвалила Верховна Рада України. Ексфутболіст збірної України опинився у списку 56 спортсменів (55 - російських), відносно яких застосували обмежувальні заходи.
Термін дії санкції проти Тимощука та інших спортсменів зі списку складає десять років. У ньому вказано 18 пунктів з обмежувальними заходами проти ексфутболіста, серед яких - блокування активів та обмеження торгівельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, а також позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, що стосується саме Тимощука.
З повним переліком спортсменів, проти яких схвалили санкції, а також обмежень, які проти них застосували, можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «Дії» з'явилися дві нові послуги для переселенців
Сьогодні, 16:56
Рада схвалила персональні санкції проти лучанина Анатолія Тимощука через повномасштабне вторгнення РФ
Сьогодні, 16:40
Як не зіпсувати зір під час постійних відключень світла
Сьогодні, 16:33
Заява Лукашенка про перевірку боєготовності білоруської армії є нагнітанням ситуації, – ДПСУ
Сьогодні, 15:50
Медіа