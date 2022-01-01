У Клієнтських просторах на Волині – якісне та сертифіковане газове обладнання





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз»

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Обрати обладнання допомагає персональний менеджер Клієнтського простору. Персональний менеджер – це посередник між Оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та клієнтом з моменту подання заяви й до остаточного отримання послуги.



Сучасні економні, сертифіковані газові, електричні, твердопаливні котли - купуйте у 104 Клієнтських просторах за місцем проживання. А також обирайте сигналізатори, модеми, радіатори, буржуйки та все інше для монтажу системи опалення.



У Клієнтських просторах можна замовити такі послуги:



- газифікація "під ключ", офіційна реєстрація та пакет документів;

- технічне обслуговування газових мереж та приладів, яке проведуть фахівці АТ "Волиньгаз";

- реконструкція мереж;

- заміна газового обладнання, пакетна послуга;

- фахова консультація персонального менеджера щодо особового рахунку.



Придбати газове обладнання або замовити послуги можна у 104.ua Клієнтських просторах на Волині або на сайті:



Адреси Клієнтських просторів на Волині:



м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А.

м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А

м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9

смт Ратне, вул. Газіна, 20

м. Володимир, вул.Сагайдачного, 85

м. Ківерці, вул. Матросова, 9

м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.

м. Рожище, вул. Мазепи, 24

м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56

смт Турійськ, вул. Паралельна, 33

смт Стара Вижівка, Незалежності, 60



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиняни можуть обрати сучасне та якісне газове обладнання в Клієнтських просторах 104. Компанія пропонує котли, колонки, водонагрівачі від європейських виробників Viessmann, Vaillant, Ariston, Bosch та власного імпорту - 104.ua Model T, Baymak, DemirDokum, ECA, Termet.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз»Обрати обладнання допомагає персональний менеджер Клієнтського простору. Персональний менеджер – це посередник між Оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та клієнтом з моменту подання заяви й до остаточного отримання послуги.Сучасні економні, сертифіковані газові, електричні, твердопаливні котли - купуйте у 104 Клієнтських просторах за місцем проживання. А також обирайте сигналізатори, модеми, радіатори, буржуйки та все інше для монтажу системи опалення.У Клієнтських просторах можна замовити такі послуги:- газифікація "під ключ", офіційна реєстрація та пакет документів;- технічне обслуговування газових мереж та приладів, яке проведуть фахівці АТ "Волиньгаз";- реконструкція мереж;- заміна газового обладнання, пакетна послуга;- фахова консультація персонального менеджера щодо особового рахунку.Придбати газове обладнання або замовити послуги можна у 104.ua Клієнтських просторах на Волині або на сайті: https://market.104.ua/ua/ Адреси Клієнтських просторів на Волині:м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А.м. Ковель, вул.С.Бандери, 34Ам. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9смт Ратне, вул. Газіна, 20м. Володимир, вул.Сагайдачного, 85м. Ківерці, вул. Матросова, 9м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.м. Рожище, вул. Мазепи, 24м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56смт Турійськ, вул. Паралельна, 33смт Стара Вижівка, Незалежності, 60

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