У Клієнтських просторах на Волині – якісне та сертифіковане газове обладнання
Сьогодні, 16:24
Волиняни можуть обрати сучасне та якісне газове обладнання в Клієнтських просторах 104. Компанія пропонує котли, колонки, водонагрівачі від європейських виробників Viessmann, Vaillant, Ariston, Bosch та власного імпорту - 104.ua Model T, Baymak, DemirDokum, ECA, Termet.
Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз»
.
Обрати обладнання допомагає персональний менеджер Клієнтського простору. Персональний менеджер – це посередник між Оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та клієнтом з моменту подання заяви й до остаточного отримання послуги.
Сучасні економні, сертифіковані газові, електричні, твердопаливні котли - купуйте у 104 Клієнтських просторах за місцем проживання. А також обирайте сигналізатори, модеми, радіатори, буржуйки та все інше для монтажу системи опалення.
У Клієнтських просторах можна замовити такі послуги:
- газифікація "під ключ", офіційна реєстрація та пакет документів;
- технічне обслуговування газових мереж та приладів, яке проведуть фахівці АТ "Волиньгаз";
- реконструкція мереж;
- заміна газового обладнання, пакетна послуга;
- фахова консультація персонального менеджера щодо особового рахунку.
Придбати газове обладнання або замовити послуги можна у 104.ua Клієнтських просторах на Волині або на сайті: https://market.104.ua/ua/
Адреси Клієнтських просторів на Волині:
м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А.
м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А
м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9
смт Ратне, вул. Газіна, 20
м. Володимир, вул.Сагайдачного, 85
м. Ківерці, вул. Матросова, 9
м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.
м. Рожище, вул. Мазепи, 24
м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56
смт Турійськ, вул. Паралельна, 33
смт Стара Вижівка, Незалежності, 60
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Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз»
.
Обрати обладнання допомагає персональний менеджер Клієнтського простору. Персональний менеджер – це посередник між Оператором газорозподільної мережі (ГРМ) та клієнтом з моменту подання заяви й до остаточного отримання послуги.
Сучасні економні, сертифіковані газові, електричні, твердопаливні котли - купуйте у 104 Клієнтських просторах за місцем проживання. А також обирайте сигналізатори, модеми, радіатори, буржуйки та все інше для монтажу системи опалення.
У Клієнтських просторах можна замовити такі послуги:
- газифікація "під ключ", офіційна реєстрація та пакет документів;
- технічне обслуговування газових мереж та приладів, яке проведуть фахівці АТ "Волиньгаз";
- реконструкція мереж;
- заміна газового обладнання, пакетна послуга;
- фахова консультація персонального менеджера щодо особового рахунку.
Придбати газове обладнання або замовити послуги можна у 104.ua Клієнтських просторах на Волині або на сайті: https://market.104.ua/ua/
Адреси Клієнтських просторів на Волині:
м. Луцьк, просп. Молоді, 14 А.
м. Ковель, вул.С.Бандери, 34А
м. Камінь-Каширський, вул. Хотешівська, 9
смт Ратне, вул. Газіна, 20
м. Володимир, вул.Сагайдачного, 85
м. Ківерці, вул. Матросова, 9
м. Горохів, вул. Козацька, 98 А.
м. Рожище, вул. Мазепи, 24
м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги, 56
смт Турійськ, вул. Паралельна, 33
смт Стара Вижівка, Незалежності, 60
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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