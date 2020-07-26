Володимир переходить на електронну систему оплати проїзду у маршрутках

У 2023 році у транспортних засобах, які надають послуги по маршрутних перевезеннях у Володимирі, запровадять автоматизовану систему оплати проїзду.Про це повідомили у міськраді Володимира.Конкурсна комісія 12 грудня визначилась із компанією, яка встановлюватиме та обслуговуватиме АСОП. Переможцем конкурсу стала ТзОВ «Сіті Кард Систем», яка уже успішно працює в Луцьку та Костополі. Представники компанії обіцяють встановити та налагодити систему приблизно за 4 місяці.Після впровадженої автоматизованої системи пасажир зможе оплатити за проїзд кількома способами: придбавши транспортну картку у терміналі (учасник конкурсу запропонував встановити у Володимирі три таких термінали), зчитавши QR-код з мобільного додатка або електронного квитка або ж з допомогою безконтактної оплати NFC банківською карткою.Автоматизована система дасть можливість здійснювати gps-моніторинг, завдяки чому можна відстежувати рух автобуса у реальному часі в спеціальному додатку. Така система передбачає встановлення відеоспостереження у транспортних засобах, а також аудіосповіщення про наступну зупинку із зазначенням її назви.Зазначимо, що встановлення обладнання для системи валідування проїзду не передбачає додаткових витрат ні з боку перевізника, ні органу місцевого самоврядування, адже здійснюватиметься виключно за кошти оператора електронних систем. Обслуговуватиме пристрої у маршрутках сервісно-технічна служба, яку створять у Володимирі. З оплати кожної поїздки обслуговуюча компанія отримуватиме 8 відсотків комісії, при цьому для пасажирів тариф залишатиметься незмінним.Відтак орієнтовно за пів року у громадському транспорті Володимира запрацює електронний квиток.Завдяки автоматизованій системі оплати проїзду значно простіше можна буде здійснювати моніторинг пасажиропотоку, зокрема серед пільгових категорій, проїзд яких частково відшкодовується з місцевого бюджету громади.Іще одна важлива зміна для пасажирів пільгових категорій – це те, що вони зможуть користуватись маршрутним транспортом по усіх напрямках, а не лише під час окремих пільгових рейсів, як це відбувається зараз.