Володимир переходить на електронну систему оплати проїзду у маршрутках

Володимир переходить на електронну систему оплати проїзду у маршрутках
У 2023 році у транспортних засобах, які надають послуги по маршрутних перевезеннях у Володимирі, запровадять автоматизовану систему оплати проїзду.

Про це повідомили у міськраді Володимира.

Конкурсна комісія 12 грудня визначилась із компанією, яка встановлюватиме та обслуговуватиме АСОП. Переможцем конкурсу стала ТзОВ «Сіті Кард Систем», яка уже успішно працює в Луцьку та Костополі. Представники компанії обіцяють встановити та налагодити систему приблизно за 4 місяці.

Після впровадженої автоматизованої системи пасажир зможе оплатити за проїзд кількома способами: придбавши транспортну картку у терміналі (учасник конкурсу запропонував встановити у Володимирі три таких термінали), зчитавши QR-код з мобільного додатка або електронного квитка або ж з допомогою безконтактної оплати NFC банківською карткою.

Автоматизована система дасть можливість здійснювати gps-моніторинг, завдяки чому можна відстежувати рух автобуса у реальному часі в спеціальному додатку. Така система передбачає встановлення відеоспостереження у транспортних засобах, а також аудіосповіщення про наступну зупинку із зазначенням її назви.

Зазначимо, що встановлення обладнання для системи валідування проїзду не передбачає додаткових витрат ні з боку перевізника, ні органу місцевого самоврядування, адже здійснюватиметься виключно за кошти оператора електронних систем. Обслуговуватиме пристрої у маршрутках сервісно-технічна служба, яку створять у Володимирі. З оплати кожної поїздки обслуговуюча компанія отримуватиме 8 відсотків комісії, при цьому для пасажирів тариф залишатиметься незмінним.

Відтак орієнтовно за пів року у громадському транспорті Володимира запрацює електронний квиток.

Завдяки автоматизованій системі оплати проїзду значно простіше можна буде здійснювати моніторинг пасажиропотоку, зокрема серед пільгових категорій, проїзд яких частково відшкодовується з місцевого бюджету громади.

Іще одна важлива зміна для пасажирів пільгових категорій – це те, що вони зможуть користуватись маршрутним транспортом по усіх напрямках, а не лише під час окремих пільгових рейсів, як це відбувається зараз.

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Теги: Володимир, маршрутки, валідатори
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