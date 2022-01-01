Україні потрібно 1,5 мільярда євро на поверхневе відновлення енергооб'єктів, – Зеленський





Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час промови на конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, що було показано в ефірі інформаційного телемарафону, пише



"Більшість наших електростанцій, на жаль, пошкоджена або зруйнована обстрілами: всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції... Лише на поверхневе, швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро", - розповів він.



Президент зазначив, що Росії потрібен "блекаут" в Україні, щоб використати його як нібито "поразку" Європи та усього демократичного спротиву.



Російські окупанти з початку жовтня здійснили уже вісім хвиль масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад тисячу важких ракет і дронів. Остання масована ракетна атака росіян відбулася 5 грудня. У цей день Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.Про це заявив президент Українипід час промови на конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, що було показано в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН "Більшість наших електростанцій, на жаль, пошкоджена або зруйнована обстрілами: всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції... Лише на поверхневе, швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро", - розповів він.Президент зазначив, що Росії потрібен "блекаут" в Україні, щоб використати його як нібито "поразку" Європи та усього демократичного спротиву.Російські окупанти з початку жовтня здійснили уже вісім хвиль масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад тисячу важких ракет і дронів. Остання масована ракетна атака росіян відбулася 5 грудня. У цей день Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

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