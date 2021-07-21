На Волині померла відома викладачка музики

На Волині померла відома викладачка музики
Померла відома на Волині викладачка музики та режисерка Марія Лукич.

Про це повідомила її учениця Тетяна Ціхоцька у Facebook.

«Пішла у засвіти моя дорога вчителька, колега, подруга, натхненниця - Марія Іванівна Лукач. Це вона, назавжди прищепила мені любов до музики. Досі чую її голос - слова привітання в мій день народження. Ми, як завжди, традиційно обмінялись люб'язностями -я сказала як її люблю і шаную, скучила і чекаю зустрічі....як ми вміли з нею сміятись...Спочивайте у Бозі, дорога моя Маріванночка», - йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Марії Іванівни.

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Теги: вчителька музики, померла, Волинь
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