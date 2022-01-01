Заява Лукашенка про перевірку боєготовності білоруської армії є нагнітанням ситуації, – ДПСУ

Заява Лукашенка про перевірку боєготовності білоруської армії є нагнітанням ситуації, – ДПСУ
Попри оголошену Лукашенком перевірку боєготовності військ та перекидання техніки, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Поблизу кордону ми поки що не бачимо якихось підрозділів зс РБ, ні російських підрозділів. Звісно, що оголошення перевірки бойової готовності білоруської армії — це певною мірою додатковий виклик, ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною”, - повідомив Демченко.

Речник запевнив, що на білоруському напрямку загалом не відзначається змін в обстановці по лінії кордону, вона залишається повністю контрольованою.

“Відмічу, що ті підрозділи зс РБ, які і раніше знаходились на посиленні кордону з нашою країною, оскільки вони, начебто, вбачають загрозу з нашої території, вони так і залишаються, не змінюється кількість, їхній характер дій. Водночас, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії проти нашої країни, надаючи свою територію, свою інфраструктуру і свій повітряний простір РФ. Нагнітання ситуації з боку Росії та Білорусі також відбувається шляхом створення спільного регіонального угрупування військ так званої союзної держави, спільними заходами з підготовки військових підрозділів”, - зазначив Демченко.

Він нагадав, що сьогодні міноборони РБ повідомило про перевірку боєготовності своїх підрозділів, однак такі дії спрямовані швидше на нагнітання ситуації.

“Сили оборони України стежать і за цією ситуацією, щоб розуміти на скільки вона може нести загрозу нашій країні. І хоча ми не відмічаємо безпосереднього створення угрупування, яке б могло здійснити вторгнення, але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угрупування військ, перевірки бойової готовності — все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діють по єдиному їхньому задуму”, - зазначив Демченко.

Він запевнив, що всі підрозділи Сил оборони України, включно з прикордонниками, ЗСУ, Нацгвардією готові до розвитку будь-якої ситуації.

Речник вкотре нагадав, що ДПСУ наростили свої оборонні позиції і продовжують їх нарощувати як по лінії кордону, так і в прикордонні. Окрім того, українськими військовими здійснюються заходи з мінування місцевості на найбільш загрозливих напрямках, активно проводяться заходи з інженерно-фортифікаційного укріплення кордону. В цьому активно допомагають органи місцевої влади, посилюється відеоспостереження за діями ворога вздовж кордону.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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