Як не зіпсувати зір під час постійних відключень світла
Сьогодні, 16:33
Вся Україна потерпає через відключення світла, до яких призвели російські обстріли цивільної інфраструктури. Це призвело до того, що людям доводиться працювати і займатися повсякденними справами при поганому освітленні.
Про це повідомляє 24 канал.
Але брак світла може негативно впливати на зір – очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються.
"Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль", – зазначили в Національній службі здоров'я України.
Щоб вберегти очі під час відключень світла варто дотримуватися таких правил:
- Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви.
- Світла від одного монітору недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення.
- Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку.
- У жодному разі світло ліхтарів чи лам не має сильно світити вам в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.
- За можливості замініть свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи – мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.
- Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.
- Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.
- Щогодини робіть 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.
А якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.
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Про це повідомляє 24 канал.
Але брак світла може негативно впливати на зір – очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються.
"Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль", – зазначили в Національній службі здоров'я України.
Щоб вберегти очі під час відключень світла варто дотримуватися таких правил:
- Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви.
- Світла від одного монітору недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення.
- Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку.
- У жодному разі світло ліхтарів чи лам не має сильно світити вам в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.
- За можливості замініть свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи – мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.
- Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.
- Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.
- Щогодини робіть 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.
А якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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