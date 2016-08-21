Як не зіпсувати зір під час постійних відключень світла

Як не зіпсувати зір під час постійних відключень світла
Вся Україна потерпає через відключення світла, до яких призвели російські обстріли цивільної інфраструктури. Це призвело до того, що людям доводиться працювати і займатися повсякденними справами при поганому освітленні.

Про це повідомляє 24 канал.

Але брак світла може негативно впливати на зір – очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються.

"Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль", – зазначили в Національній службі здоров'я України.

Щоб вберегти очі під час відключень світла варто дотримуватися таких правил:

- Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви.
- Світла від одного монітору недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення.
- Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку.
- У жодному разі світло ліхтарів чи лам не має сильно світити вам в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.
- За можливості замініть свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи – мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.
- Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.
- Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.
- Щогодини робіть 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.

А якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.




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Теги: зір, електроенергія, поради
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