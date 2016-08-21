Як не зіпсувати зір під час постійних відключень світла





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Але брак світла може негативно впливати на зір – очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються.



"Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль", – зазначили в Національній службі здоров'я України.



Щоб вберегти очі під час відключень світла варто дотримуватися таких правил:



- Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви.

- Світла від одного монітору недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення.

- Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку.

- У жодному разі світло ліхтарів чи лам не має сильно світити вам в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.

- За можливості замініть свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи – мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.

- Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.

- Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.

- Щогодини робіть 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.



А якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вся Україна потерпає через відключення світла, до яких призвели російські обстріли цивільної інфраструктури. Це призвело до того, що людям доводиться працювати і займатися повсякденними справами при поганому освітленні.Про це повідомляє 24 канал.

Але брак світла може негативно впливати на зір – очі більше напружуються, щоб розгледіти текст чи картинку та швидше втомлюються."Через це очі швидко втомлюються і може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль", – зазначили в Національній службі здоров'я України.Щоб вберегти очі під час відключень світла варто дотримуватися таких правил:- Якщо ви працюєте з комп’ютером – уникайте цілковитої темряви.- Світла від одного монітору недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення.- Обирайте лампи й ліхтарі, що освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнювало кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку.- У жодному разі світло ліхтарів чи лам не має сильно світити вам в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу.- За можливості замініть свічки на ліхтарі чи акумуляторні лампи – мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту й втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі.- Уникайте кольорового освітлення, зокрема синього освітлення (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей.- Якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями.- Щогодини робіть 5-хвилинну перерву від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, у різні сторони) та частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.А якщо ви відчуваєте погіршення зору або постійний дискомфорт – зверніться до сімейного лікаря, який скерує до офтальмолога.

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