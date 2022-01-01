У «Дії» з'явилися дві нові послуги для переселенців

У «Дії» з'явилися дві нові послуги для переселенців
У програмі «Дія» тепер можна змінити місце проживання та скасувати статус внутрішнього переселенця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в Дії. Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку. Без походів до держорганів та заповнення купи документів», – написав Федоров.

Обидві послуги автоматичні – більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця.

Скористатися послугами можуть українці, які мають у «Дії» довідку ВПО. Для зміни місця реєстрації внутрішньому переселенцю потрібно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

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Теги: Дія, переселенці
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