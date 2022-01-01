У «Дії» з'явилися дві нові послуги для переселенців





Про це Михайло Федоров у Telegram.



«Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в Дії. Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку. Без походів до держорганів та заповнення купи документів», – написав Федоров.



Обидві послуги автоматичні – більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця.



Скористатися послугами можуть українці, які мають у «Дії» довідку ВПО. Для зміни місця реєстрації внутрішньому переселенцю потрібно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У програмі «Дія» тепер можна змінити місце проживання та скасувати статус внутрішнього переселенця.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Україниу Telegram.«Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в Дії. Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку. Без походів до держорганів та заповнення купи документів», – написав Федоров.Обидві послуги автоматичні – більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця.Скористатися послугами можуть українці, які мають у «Дії» довідку ВПО. Для зміни місця реєстрації внутрішньому переселенцю потрібно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.

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