У «Дії» з'явилися дві нові послуги для переселенців
Сьогодні, 16:56
У програмі «Дія» тепер можна змінити місце проживання та скасувати статус внутрішнього переселенця.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
«Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в Дії. Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку. Без походів до держорганів та заповнення купи документів», – написав Федоров.
Обидві послуги автоматичні – більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця.
Скористатися послугами можуть українці, які мають у «Дії» довідку ВПО. Для зміни місця реєстрації внутрішньому переселенцю потрібно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
«Зміна місця проживання та скасування статусу для ВПО вже в Дії. Тепер можете зробити це у кілька кліків у застосунку. Без походів до держорганів та заповнення купи документів», – написав Федоров.
Обидві послуги автоматичні – більше не потрібно чекати на рішення держслужбовця.
Скористатися послугами можуть українці, які мають у «Дії» довідку ВПО. Для зміни місця реєстрації внутрішньому переселенцю потрібно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію.
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