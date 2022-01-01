На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль енергетиків. ВІДЕО

На Волині у снігову пастку потрапив автомобіль енергетиків. ВІДЕО
13 грудня поблизу смт Турійськ у снігову пастку потрапив автомобіль аварійної бригади енергетиків.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС на Волині.

За допомогою буксирувального тросу пожежною автоцистерною рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ відбуксирували спецавтомобіль на безпечну ділянку автошляху.


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Теги: енергетики, автомобіль, снігова пастка, застряг
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