В Україні вдарять морози до -10





Про це Наталія Діденко.



Згідно з прогнозом, на більшій частині території очікується пауза в опади. Якщо дощі та сніг і йтимуть, то несуттєві.



На дорогах у середу буде ожеледиця. У зв'язку з цим потрібно бути обережнішими на слизьких тротуарах та дорогах.



"Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля", - зазначила синоптик.



У Києві без опадів. Вночі у столиці температура -5...-7 градусів, удень -2...-4.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Погода в Україні в середу, 14 грудня, обіцяє бути морозною без істотних опадів.Про це повідомила відома синоптикиняЗгідно з прогнозом, на більшій частині території очікується пауза в опади. Якщо дощі та сніг і йтимуть, то несуттєві.На дорогах у середу буде ожеледиця. У зв'язку з цим потрібно бути обережнішими на слизьких тротуарах та дорогах."Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля", - зазначила синоптик.У Києві без опадів. Вночі у столиці температура -5...-7 градусів, удень -2...-4.

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