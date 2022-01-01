В Україні вдарять морози до -10
Сьогодні, 17:13
Погода в Україні в середу, 14 грудня, обіцяє бути морозною без істотних опадів.
Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.
Згідно з прогнозом, на більшій частині території очікується пауза в опади. Якщо дощі та сніг і йтимуть, то несуттєві.
На дорогах у середу буде ожеледиця. У зв'язку з цим потрібно бути обережнішими на слизьких тротуарах та дорогах.
"Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля", - зазначила синоптик.
У Києві без опадів. Вночі у столиці температура -5...-7 градусів, удень -2...-4.
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Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.
Згідно з прогнозом, на більшій частині території очікується пауза в опади. Якщо дощі та сніг і йтимуть, то несуттєві.
На дорогах у середу буде ожеледиця. У зв'язку з цим потрібно бути обережнішими на слизьких тротуарах та дорогах.
"Температура повітря нарешті вирівняється в межах країни: вночі -5-10 градусів, вдень -2-6 градусів, у південній частині традиційно вище, близько нуля", - зазначила синоптик.
У Києві без опадів. Вночі у столиці температура -5...-7 градусів, удень -2...-4.
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