На Волині мешканець Рівненщини обікрав свого знайомого

Зловмисника, який обікрав волинянина, оперативники розшукали у Рівненській області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.10 грудня до поліції із заявою звернувся 56-річний житель Луцького району. Чоловік розповів, що у нього викрали скутер Honda, каністру бензину, а з будинку пропали гроші. Сума завданих матеріальних збитків - понад 8 тис. грн.Оперативники встановили, що напередодні у потерпілого в гостях був його знайомий, який може проживати у Рівненської області. Спільно із колегами із Рівненщини поліцейські вийшли на слід правопорушників та затримали його.Це – неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів 40-річний житель Гощанського району.Викрадений скутер вилучили.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.