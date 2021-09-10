На Волині мешканець Рівненщини обікрав свого знайомого
Сьогодні, 17:55
Зловмисника, який обікрав волинянина, оперативники розшукали у Рівненській області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
10 грудня до поліції із заявою звернувся 56-річний житель Луцького району. Чоловік розповів, що у нього викрали скутер Honda, каністру бензину, а з будинку пропали гроші. Сума завданих матеріальних збитків - понад 8 тис. грн.
Оперативники встановили, що напередодні у потерпілого в гостях був його знайомий, який може проживати у Рівненської області. Спільно із колегами із Рівненщини поліцейські вийшли на слід правопорушників та затримали його.
Це – неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів 40-річний житель Гощанського району.
Викрадений скутер вилучили.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
10 грудня до поліції із заявою звернувся 56-річний житель Луцького району. Чоловік розповів, що у нього викрали скутер Honda, каністру бензину, а з будинку пропали гроші. Сума завданих матеріальних збитків - понад 8 тис. грн.
Оперативники встановили, що напередодні у потерпілого в гостях був його знайомий, який може проживати у Рівненської області. Спільно із колегами із Рівненщини поліцейські вийшли на слід правопорушників та затримали його.
Це – неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів 40-річний житель Гощанського району.
Викрадений скутер вилучили.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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