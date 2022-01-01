У Луцьку зіткнулися два автомобілі та маршрутка. ФОТО
Сьогодні, 18:26
Учора, 12 грудня, близько 16-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Львівській.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Оперативно прибувши на місце автопригоди, інспектори з’ясували, що 23-річний водій транспортного засобу ГАЗ 3307 не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції. В результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який зупинився перед пішохідним переходом.
Останній здійснив рух по інерції та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом, який стояв на зупинці.
На щастя, ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На винуватця події поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Оперативно прибувши на місце автопригоди, інспектори з’ясували, що 23-річний водій транспортного засобу ГАЗ 3307 не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції. В результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який зупинився перед пішохідним переходом.
Останній здійснив рух по інерції та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом, який стояв на зупинці.
На щастя, ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На винуватця події поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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