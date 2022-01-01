У Луцьку зіткнулися два автомобілі та маршрутка. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два автомобілі та маршрутка. ФОТО
Учора, 12 грудня, близько 16-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Львівській.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Оперативно прибувши на місце автопригоди, інспектори з’ясували, що 23-річний водій транспортного засобу ГАЗ 3307 не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції. В результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який зупинився перед пішохідним переходом.

Останній здійснив рух по інерції та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом, який стояв на зупинці.

На щастя, ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку зіткнулися два автомобілі та маршрутка. ФОТО

На винуватця події поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі, маршрутка
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