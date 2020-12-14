Вифлеємський вогонь миру привезли до Луцька
Сьогодні, 18:11
13 грудня ранковим потягом зі столиці до Луцька прибув Вифлеємський вогонь миру.
Про це розповіла Суспільному начальниця вокзалу станції "Луцьк" Анжела Аладова.
З її слів, щороку напередодні Різдва Вифлеємський вогонь миру в міста України привозили пластуни. Цього року у зв’язку з воєнним станом Вифлеємський вогонь у 22 обласні центри України доправили потягами провідники. Його з шостої години ранку розмістили в залі очікування Луцького залізничного вокзалу.
"Лучани можуть прийти до нас на вокзал та запалити лампадку від Вифлеємського вогню миру і принести його до своїх домівок", – каже Анжела Аладова.
Вифлеємський вогонь миру в умовах обстрілів та відключення електроенергії символізує незламність українців, – каже відвідувачка залізничного вокзалу Аріна. Вона приїхала до Луцька з Дніпра. Її чоловік захищаючи країну, отримав поранення, нині лікується на Волині. Каже: нічого дорожчого немає, ніж мир, спокій душевний і спокій в країні.
Анжела Аладова каже: Вифлеємський вогонь миру пробуде на вокзалі до кінця доби.
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Про це розповіла Суспільному начальниця вокзалу станції "Луцьк" Анжела Аладова.
З її слів, щороку напередодні Різдва Вифлеємський вогонь миру в міста України привозили пластуни. Цього року у зв’язку з воєнним станом Вифлеємський вогонь у 22 обласні центри України доправили потягами провідники. Його з шостої години ранку розмістили в залі очікування Луцького залізничного вокзалу.
"Лучани можуть прийти до нас на вокзал та запалити лампадку від Вифлеємського вогню миру і принести його до своїх домівок", – каже Анжела Аладова.
Вифлеємський вогонь миру в умовах обстрілів та відключення електроенергії символізує незламність українців, – каже відвідувачка залізничного вокзалу Аріна. Вона приїхала до Луцька з Дніпра. Її чоловік захищаючи країну, отримав поранення, нині лікується на Волині. Каже: нічого дорожчого немає, ніж мир, спокій душевний і спокій в країні.
Анжела Аладова каже: Вифлеємський вогонь миру пробуде на вокзалі до кінця доби.
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