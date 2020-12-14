Вифлеємський вогонь миру привезли до Луцька

Вифлеємський вогонь миру привезли до Луцька
13 грудня ранковим потягом зі столиці до Луцька прибув Вифлеємський вогонь миру.

Про це розповіла Суспільному начальниця вокзалу станції "Луцьк" Анжела Аладова.

З її слів, щороку напередодні Різдва Вифлеємський вогонь миру в міста України привозили пластуни. Цього року у зв’язку з воєнним станом Вифлеємський вогонь у 22 обласні центри України доправили потягами провідники. Його з шостої години ранку розмістили в залі очікування Луцького залізничного вокзалу.

"Лучани можуть прийти до нас на вокзал та запалити лампадку від Вифлеємського вогню миру і принести його до своїх домівок", – каже Анжела Аладова.

Вифлеємський вогонь миру в умовах обстрілів та відключення електроенергії символізує незламність українців, – каже відвідувачка залізничного вокзалу Аріна. Вона приїхала до Луцька з Дніпра. Її чоловік захищаючи країну, отримав поранення, нині лікується на Волині. Каже: нічого дорожчого немає, ніж мир, спокій душевний і спокій в країні.
Вифлеємський вогонь миру привезли до Луцька

Анжела Аладова каже: Вифлеємський вогонь миру пробуде на вокзалі до кінця доби.


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Теги: Вифлеємський вогонь, Луцьк
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