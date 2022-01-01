Переломи та забої: за день до травмпункту в Луцьку звернулося 18 людей





Про це розповів Ігор Шпетун.



З його слів, за минулу добу до їхнього відділення звернулося 45 пацієнтів, із яких у 13 випадках фіксували переломи, що вдвічі більше, ніж у попередні дні.



"Переломи і різного ступеня забої, розтяги. Люди ще непристосовані до таких погодних умов. Більшість травм вуличних, у результаті падіння на вулиці ", – каже медик.



До травмпункту приїхала мешканка Княгининка Галина Рак. Розповідає: йшла з дому на зупинку, підсковзнулася і підвернула ногу. "Зять привіз сюди, я вже не можу йти, по тому снігові, по тих гулях. Була відлига, а тепер замерзло і оті гулі…От так я і брикнула", – каже жінка.



Після огляду лікарем пенсіонерці провели рентгенівське обстеження. На знімку – другий тип перелому, а саме перелом латеральної кісточки. Ігор Шпетун зазначив: найчастіше пацієнти після падінь звертаються з двома видами переломів.



"У променевозап'ясному суглобі ламається, тому що при падінні на руку людина виставляє руку. І переломи в ділянці гомілково-ступневого суглоба. От зараз ми маємо перелом латеральної кісточки", – сказав медик.



У гіпсі, зі слів Ігоря Шпетуна, пацієнтка буде чотири-шість тижнів. На цей час рекомендує пересуватися на милицях.



Аби не травмуватися, луцький травматолог радить людям не поспішати, вийняти руки з кишені, щоб краще тримати рівновагу, носити зручне взуття та бути уважними.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині через ожеледицю на дорогах зросла кількість звернень людей до травмпункту Луцької міської клінічної лікарні з травмами різного ступеня важкості. Станом на 18:00 13 грудня до травматологічного відділення звернулося 18 пацієнтів.Про це розповів Суспільному лікар-травматологЗ його слів, за минулу добу до їхнього відділення звернулося 45 пацієнтів, із яких у 13 випадках фіксували переломи, що вдвічі більше, ніж у попередні дні."Переломи і різного ступеня забої, розтяги. Люди ще непристосовані до таких погодних умов. Більшість травм вуличних, у результаті падіння на вулиці ", – каже медик.До травмпункту приїхала мешканка Княгининка. Розповідає: йшла з дому на зупинку, підсковзнулася і підвернула ногу. "Зять привіз сюди, я вже не можу йти, по тому снігові, по тих гулях. Була відлига, а тепер замерзло і оті гулі…От так я і брикнула", – каже жінка.Після огляду лікарем пенсіонерці провели рентгенівське обстеження. На знімку – другий тип перелому, а саме перелом латеральної кісточки. Ігор Шпетун зазначив: найчастіше пацієнти після падінь звертаються з двома видами переломів."У променевозап'ясному суглобі ламається, тому що при падінні на руку людина виставляє руку. І переломи в ділянці гомілково-ступневого суглоба. От зараз ми маємо перелом латеральної кісточки", – сказав медик.У гіпсі, зі слів Ігоря Шпетуна, пацієнтка буде чотири-шість тижнів. На цей час рекомендує пересуватися на милицях.Аби не травмуватися, луцький травматолог радить людям не поспішати, вийняти руки з кишені, щоб краще тримати рівновагу, носити зручне взуття та бути уважними.

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