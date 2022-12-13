Британія надасть Україні 125 зеніток
Сьогодні, 19:25
Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.
Про це повідомляється у Twitter міністерства закордонних справ Британії, пише LB.ua.
Українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.
"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
9 грудня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби протиповітряної оборони, включаючи ракети.
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Про це повідомляється у Twitter міністерства закордонних справ Британії, пише LB.ua.
Українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.
"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
9 грудня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби протиповітряної оборони, включаючи ракети.
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