Британія надасть Україні 125 зеніток

Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляється у Twitter міністерства закордонних справ Британії, пише LB.ua.

Українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

9 грудня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби протиповітряної оборони, включаючи ракети.

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Теги: Росія, Україна, війна
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