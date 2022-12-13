Депутати дозволили ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ

Депутати дозволили ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ
Верховна Рада підтримала у другому читанні закони 8196 та 8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. За закони відповідно проголосували 331 та 332 нардепів.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, пише LB.ua.

За його словами, на законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. Також для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023 року.

До другого читання врахували правку щодо розповсюдження такого звільнення і для поштових та експрес-відправлень.

"Підтримали надання можливості зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням Уряду до 2000 літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу податкову", - додав Железняк.

Також, за його словами, "звільнили технічну допомогу Energy Community від ПДВ та мита ввезення обладнання для відновлення постачання енергії".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще б хтось це контролював. Бо баригам це додаткові кошти в кишеню.
Відповісти
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів
Сьогодні, 21:22
Депутати дозволили ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
Британія надасть Україні 125 зеніток
Сьогодні, 19:25
Переломи та забої: за день до травмпункту в Луцьку звернулося 18 людей
Сьогодні, 19:10
Схожі новини
Британія надасть Україні 125 зеніток Британія надасть Україні 125 зеніток
Сьогодні, 19:25
На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:42
Заява Лукашенка про перевірку боєготовності білоруської армії є нагнітанням ситуації, – ДПСУ Заява Лукашенка про перевірку боєготовності білоруської армії є нагнітанням ситуації, – ДПСУ
Сьогодні, 15:50
Україні потрібно 1,5 мільярда євро на поверхневе відновлення енергооб'єктів, – Зеленський Україні потрібно 1,5 мільярда євро на поверхневе відновлення енергооб'єктів, – Зеленський
Сьогодні, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів
Сьогодні, 21:22
 0
Депутати дозволили ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Британія надасть Україні 125 зеніток
Сьогодні, 19:25
 0
Переломи та забої: за день до травмпункту в Луцьку звернулося 18 людей
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8