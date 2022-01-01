Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
У середу, 14 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, з проясненнями. Місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.
За даними Sinoptik, ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -11° до -2°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.
За даними Sinoptik, ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -11° до -2°.
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