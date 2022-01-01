Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів
Сьогодні, 21:22
Волинянка зібрала гроші на авто для підрозділу, в якому служив її загиблий чоловік Дмитро Щурик.
Про це пише Рожищенська міська рада.
Дмитра Щурика поховали на Алеї слави місцевого кладовища минулої суботи. 26-річний Герой загинув, захищаючи Україну, 6 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку.
За два дні до цього дружина Ірина оголосила у соціальній мережі про збір коштів на авто для підрозділу чоловіка.
Про необхідність автомобіля для перевезення особового складу Дмитро говорив неодноразово, тому й взялася Ірина за цю нелегку справу. А через два дні з оголошення збору коштів Дмитра не стало. Родина загиблого вирішила не припиняти збір коштів та підтримати побратимів Дмитра.
«Дякую всім, хто долучився до збору коштів на автомобіль для бійців інженерно-позиційного підрозділу, в якому служив мій чоловік. Ми вирішили виконати його останнє прохання, адже потреба в автомобілі досі є. Збір закрито. Нам вдалось зібрати 194 819 грн і 15 000 готівкою. Слава Україні! Герої не вмирають!» – написала Ірина у фейсбуці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Рожищенська міська рада.
Дмитра Щурика поховали на Алеї слави місцевого кладовища минулої суботи. 26-річний Герой загинув, захищаючи Україну, 6 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку.
За два дні до цього дружина Ірина оголосила у соціальній мережі про збір коштів на авто для підрозділу чоловіка.
Про необхідність автомобіля для перевезення особового складу Дмитро говорив неодноразово, тому й взялася Ірина за цю нелегку справу. А через два дні з оголошення збору коштів Дмитра не стало. Родина загиблого вирішила не припиняти збір коштів та підтримати побратимів Дмитра.
«Дякую всім, хто долучився до збору коштів на автомобіль для бійців інженерно-позиційного підрозділу, в якому служив мій чоловік. Ми вирішили виконати його останнє прохання, адже потреба в автомобілі досі є. Збір закрито. Нам вдалось зібрати 194 819 грн і 15 000 готівкою. Слава Україні! Герої не вмирають!» – написала Ірина у фейсбуці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ відбили атаки біля 15 населених пунктів, – Генштаб
08 грудень, 08:52
Байден готовий до перемовин з Путіним заради припинення війни
02 грудень, 02:01
Коментарі 0
Останні новини
Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів
Сьогодні, 21:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
Британія надасть Україні 125 зеніток
Сьогодні, 19:25
Медіа