 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів

Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів
Волинянка зібрала гроші на авто для підрозділу, в якому служив її загиблий чоловік Дмитро Щурик.

Про це пише Рожищенська міська рада.

Дмитра Щурика поховали на Алеї слави місцевого кладовища минулої суботи. 26-річний Герой загинув, захищаючи Україну, 6 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку.

За два дні до цього дружина Ірина оголосила у соціальній мережі про збір коштів на авто для підрозділу чоловіка.

Про необхідність автомобіля для перевезення особового складу Дмитро говорив неодноразово, тому й взялася Ірина за цю нелегку справу. А через два дні з оголошення збору коштів Дмитра не стало. Родина загиблого вирішила не припиняти збір коштів та підтримати побратимів Дмитра.

«Дякую всім, хто долучився до збору коштів на автомобіль для бійців інженерно-позиційного підрозділу, в якому служив мій чоловік. Ми вирішили виконати його останнє прохання, адже потреба в автомобілі досі є. Збір закрито. Нам вдалось зібрати 194 819 грн і 15 000 готівкою. Слава Україні! Герої не вмирають!» – написала Ірина у фейсбуці.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дмитро Щурик, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Національна спілка журналістів документує історії колег, чиї долі змінила війна
12 грудень, 11:16
ЗСУ відбили атаки біля 15 населених пунктів, – Генштаб
08 грудень, 08:52
Власникам зруйнованого або пошкодженого майна спишуть кредити – Рада ухвалила закон
02 грудень, 04:47
Байден готовий до перемовин з Путіним заради припинення війни
02 грудень, 02:01
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів
Сьогодні, 21:22
Депутати дозволили ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
Британія надасть Україні 125 зеніток
Сьогодні, 19:25
Переломи та забої: за день до травмпункту в Луцьку звернулося 18 людей
Сьогодні, 19:10
Схожі новини
В Україні зміниться процедура реєстрації автомобілів В Україні зміниться процедура реєстрації автомобілів
10 грудень, 07:10
28-річний волинянин заплатить 113 тисяч за підпал авто 28-річний волинянин заплатить 113 тисяч за підпал авто
20 жовтень, 12:25
Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок Громади Волині отримали 1,5 мільйона гривень від власників елітних автівок
29 вересень, 02:17
Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО
28 вересень, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів
Сьогодні, 21:22
 0
Депутати дозволили ввозити в Україну генератори та Starlink без мита і ПДВ
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Британія надасть Україні 125 зеніток
Сьогодні, 19:25
 0
Переломи та забої: за день до травмпункту в Луцьку звернулося 18 людей
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8