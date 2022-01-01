Дружина полеглого воїна з Волині назбирала на автівку для його побратимів

Дмитро Щурик.



Про це



Дмитра Щурика поховали на Алеї слави місцевого кладовища минулої суботи. 26-річний Герой



За два дні до цього дружина Ірина оголосила у соціальній мережі про збір коштів на авто для підрозділу чоловіка.



Про необхідність автомобіля для перевезення особового складу Дмитро говорив неодноразово, тому й взялася Ірина за цю нелегку справу. А через два дні з оголошення збору коштів Дмитра не стало. Родина загиблого вирішила не припиняти збір коштів та підтримати побратимів Дмитра.



«Дякую всім, хто долучився до збору коштів на автомобіль для бійців інженерно-позиційного підрозділу, в якому служив мій чоловік. Ми вирішили виконати його останнє прохання, адже потреба в автомобілі досі є. Збір закрито. Нам вдалось зібрати 194 819 грн і 15 000 готівкою. Слава Україні! Герої не вмирають!» – написала Ірина у фейсбуці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка зібрала гроші на авто для підрозділу, в якому служив її загиблий чоловікПро це пише Рожищенська міська рада.Дмитра Щурика поховали на Алеї слави місцевого кладовища минулої суботи. 26-річний Герой загинув , захищаючи Україну, 6 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку.За два дні до цього дружинаоголосила у соціальній мережі про збір коштів на авто для підрозділу чоловіка.Про необхідність автомобіля для перевезення особового складу Дмитро говорив неодноразово, тому й взялася Ірина за цю нелегку справу. А через два дні з оголошення збору коштів Дмитра не стало. Родина загиблого вирішила не припиняти збір коштів та підтримати побратимів Дмитра.«Дякую всім, хто долучився до збору коштів на автомобіль для бійців інженерно-позиційного підрозділу, в якому служив мій чоловік. Ми вирішили виконати його останнє прохання, адже потреба в автомобілі досі є. Збір закрито. Нам вдалось зібрати 194 819 грн і 15 000 готівкою. Слава Україні! Герої не вмирають!» – написала Ірина у фейсбуці.

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